США ризикнули піти на переговори з військовою хунтою Нігеру: чим усе закінчилося

США закликають повернути до країни конституційний лад

Виконувачка обов’язків заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд зустрілася з лідерами військової хунти в Нігері. Вони відповіли відмовою на її прохання зустрітися з поваленим президентом країни Мохаммедом Базумом, який перебуває під "домашнім арештом" та з самопроголошеним новим лідером Нігеру, генералом Абдурахаманом Чіані.

Про це повідомляє The Guardian.

Зустріч Нуланд з лідерами хунти тривала дві години та відбулася в столиці Нігера Ніамеї.

"Ці розмови були надзвичайно відвертими і часом досить складними", — описала їх вона.

За словами Нуланд, її співрозмовники "несприйнятливі до США", вона закликала їх повернути до країни конституційний лад. Нуланд додала, що Штати пропонували свою допомогу, якщо повстанці повернуть владу чинному президентові. Однак ті "не прийняли пропозицію".

"Я сподіваюся, що вони залишатимуть відчиненими двері для дипломатії. Ми зробили таку пропозицію. Побачимо", — резюмувала Нуланд.

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Варто зазначити, що Нуланд зустрілася з представниками хунти на тлі підготовки зустрічі блоку західноафриканських країн Ecowas, на якій буде ухвалено рішення щодо можливої військової інтервенції в Нігер.

За підсумками візиту Вікторії Нуланд до Нігеру, США ухвалили рішення тимчасово призупинити допомогу уряду країни, повідомив офіційний представник Держдепу США Меттью Міллер.

"Ця фінансова підтримка позначиться на галузі безпеки. Також вона торкалася допомоги уряду з метою подальшого розвитку країни. Це значна сума. Поки ми тільки ставимо на паузу і сподіваємося, що невдовзі зможемо відновити її. Якщо лідери хунти відійдуть убік і завтра відновлять конституційний порядок, ця пауза зникне, і підтримка в галузі безпеки буде відновлена. Але як ми ясно дали зрозуміти, на карту поставлені сотні мільйонів доларів", — заявив він.

Як раніше повідомляв "Телеграф", це вже не перша спроба військового перевороту в Нігері, і якщо вона буде вдалою, то дасть змогу росії посилити свій вплив у Нігері.