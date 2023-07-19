Путіну пропонують заселити росію африканцями: у чому задум російських учених

До 2100 року росія може втратити 80 млн осіб

Російському президенту володимиру путіну запропонували заселити росію африканцями. У такий спосіб хочуть вирішити проблему скорочення народжуваності у країні в період мобілізації та війни в Україні.

Таку заяву зробив провідний науковий співробітник Інституту народогосподарського прогнозування РАН Дмитро Полєтаєв на дискусійному майданчику "Валдайського клубу", повідомляє The Moscow Times. Держава має адаптувати законодавство до масового прийому біженців із Африки.

Вчений заявив, що на сьогоднішній день у них у країні "дуже мало росіян африканського походження" — близько 40 тисяч людей. Але через погіршення клімату на африканському континенті та війнах може збільшитися кількість біженців, яких росія зараз не готова приймати, але повинна. Прийом африканських мігрантів може стати "стратегією на південному напрямку".

Згідно зі статистикою, у росії цього року народилося 511,7 тисячі дітей, що на 11,2 тисячі менше, ніж у 2022 році. А середній рівень народжуваності — 8,5 дитини на 1000 осіб населення, що є другим найгіршим показником у сучасній історії країни. Перший був зафіксований у 1999 році, коли на 1000 осіб населення припадало 8,3 дитини.

Щодо смертності, то вона знизилася на 14,5%, але цього все ще недостатньо, щоб зупинити спад населення, яке становить 236,7 тисяч осіб на додачу до 2,9 млн за попередні п’ять років. Якщо росія не почне приймати біженців, то постійне населення країни до кінця 21 століття скоротиться на 80 млн осіб. Вчені прогнозують, що росія щорічно втрачатиме від 390 тисяч до 1,1 млн осіб і до 2100 року чисельність населення знизиться до 67,4 млн осіб (146,4 млн осіб сьогодні).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що буде із населенням України після війни. В останні роки українці все рідше вирішуються на народження другої та третьої дитини.