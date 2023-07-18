Росіяни біжать із Криму окупованими землями України: що це за дорога і які шанси не доїхати до рф (карта)

Російські чиновники пропонують своїм людям їхати через "нові території"

Після чергового підриву Кримського мосту росіяни в паніці побігли з півострова через інші окуповані території України — Запорізьку, Херсонську та Донецьку області. Але цей маршрут, яким путін відправив своїх громадян, є справжньою "дорогою смерті".

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, тепер автомобільна дорога до Криму для громадян країни-агресора виглядає так:

Російські пропагандисти та чиновники пропонують своїм людям їхати через "нові території" — захоплені Мелітополь, Бердянськ і Маріуполь.

При цьому, щоб зрозуміти, наскільки цей маршрут є небезпечним для мирних громадян, досить просто поглянути на карту бойових дій в Україні та побачити, що, наприклад, від мелітополя до лінії фронту менше 80 кілометрів.

Україна має "довгі руки", щоб туди діставати і, природно, під час контрнаступу ВСУ активно цим користується, щоб бити по всіх ворожих тилах. Били Сили оборони останнім часом по ворогах і в Мелітополі, і в Бердянську, і Маріуполі. У Бердянську, до речі, нещодавно під час чергового удару загинув російський топ-військовий — генерал Олег Цоков.

Більше того, бувають дні, коли по окупантам в цих містах прилітає практично одночасно.

І це лише великі вибухи та атаки, а є ще й, наприклад, точкові ліквідації колаборантів. Але, якщо навіть і брати лише великі, то російське видання "Вьорстка за останні 30 днів нарахувала не менше 20 вибухонебезпечних інцидентів.

"Ударів ЗСУ, найчастіше, зазнавали "тимчасова столиця" окупованої частини Запорізької області Мелітополь (шість разів), розташований на березі Азовського моря порт Бердянськ (не менше семи разів), а також Маріуполь (тричі). Крім того, обстрілів зазнавали населені пункті, що перебувають або прямо на маршруті, або в безпосередній близькості від нього - Генічеськ, Рикове, Новоолексіївка, Якимівка та Урзуф.", — пишуть журналісти.

Тут варто зазначити, що ЗСУ, на відміну від росії, не збираються бомбардувати мирних жителів і не раз про це заявляли і доводили своїми точними ударами, але росіянам тепер доведеться розуміти, що будь-якої миті вони зможуть стати "супутніми збитками" під час ліквідації, наприклад, чергового штабу росіян, що розташувався десь у житлових районах, поруч з ними або дорогами.

Нагадаємо, що під час "бавовни" на Кримському мосту таким "супутнім збитком" стала родина з Бєлгородської області. А в Україні вже давно заявляли та попереджали, що ця переправа є законною ціллю для України. Проте відповідальність за новий інцидент на Кримському мосту Україна офіційно на себе не взяла.