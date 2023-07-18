Россияне бегут из Крыма по оккупированным землям Украины: что это за дорога и каковы шансы не доехать в рф (карта)

Российские чиновники предлагают своим людям ехать, через "новые территории"

После очередного подрыва Крымского моста россияне в панике побежали с полуострова, через другие оккупированные территории Украины — Запорожскую, Херсонску и Донецкую области. Но этот маршрут, по которому путин отправил своих граждан, является настоящей "дорогой смерти".

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, теперь автомобильная дорога в Крым для граждан страны-агрессора выглядит следующим образом:

Российские пропагандисты и чиновники предлагают своим людям ехать, через "новые территории" — захваченные Мелитополь, Бердянск и Мариуполь.

При этом, чтобы понять, насколько данный маршрут является опасным для мирных граждан, достаточно просто взглянуть на карту боевых действий в Украине и увидеть, что, например, от мелитополя до линии фронта всего менее 80 километров.

Украина имеет "длинные руки", чтобы туда доставать и, естественно, во время контрнаступления ВСУ, активно этим пользуется, чтобы бить по всем вражеским тылам. Били Силы обороны за последнее время по врагам и в Мелитополе, и в Бердянске, и в Мариуполе. В Бердянске, к слову, совсем недавно во время очередного удара погиб российский топ-военный — генерал Олег Цоков.

Более того, бывают дни, когда по оккупантам в этих городах прилетает практически одновременно.

И это только крупные взрывы и атаки, а есть еще и, например, точечные ликвидации коллаборантов. Но, если даже и брать только крупные, то российское издание "Верстка за последние 30 дней насчитала не менее 20 таки взрывоопасных инцидентов.

"Ударам ВСУ, чаще всего, подвергались "временная столица" оккупированной части Запорожской области Мелитополь (шесть раз), расположенный на берегу Азовского моря порт Бердянск (не менее семи раз), а также Мариуполь (трижды). Кроме того, обстрелам подвергались находящиеся либо прямо на маршруте, либо в непосредственной близости от него Геническ, Рыково, Новоалексеевка, Якимовка и Урзуф", — пишут журналисты.

Тут стоит отметить, что ВСУ, в отличие от россии, не собираются бомбить мирных жителей и не раз об этом заявляли и доказывали своими точными ударами, но россиянам теперь придется понимать, что в любой момент они смогут стать "сопутствующим ущербом" во время ликвидации, например, очередного штаба россиян, расположившегося где-то в жилих районах, рядом с ними или дорогами.

Напомним, что во время "хлопка" на Крымском мосту таким "сопутствующим ущербом" стала семья из Белгородкой области. А в Украине уже давно заявляли и предупреждали, что данная переправа является законной целью для Украины. Впрочем, ответственность за новый инцидент на Крымском мосту Украина официально на себя не взяла.