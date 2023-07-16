Бердянск, Мариуполь и Луганск сотряслись от мощных взрывов: что происходит у оккупантов (фото, видео)

На временно оккупированных территориях Украины снова раздаются взрывы. На этот раз "хлопки" слышали одновременно в нескольких городах.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, по данным в сети, в воскресенье, 16 июля, мощные взрывы раздались в Луганске, Мариуполе и Бердянске, которые сейчас временно находятся под контролем оккупантов. Стоит отметить, что новости о взрывоопасных инцидентах с этих территорий появились практически одновременно.

В Луганске после прилета поднимается огромный столб дыма. Слышны звуки детонации.

А в небе над Бердянском местные жители видели ракеты.

В Мариуполе звуки взрывов услышали сразу в нескольких районах.

По информации украинского журналиста Дениса Казанского, в Луганске ракету "поймала" шахта "Мащинская" в поселке Юбилейный, где располагались оккупационные войска.

Авторы российских пропагандистских интернет-пабликов в панике пишут о массированной работе "ВСУ по тылам зоны "СВО".

В ВСУ официально информацию не комментировали.