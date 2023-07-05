У россиян снова "пропущенный": в Ясиноватой мощный взрыв и пожар, куда попали (видео)

У россиян снова горячо на оккупированном Донбассе

В оккупированной части Донецкой области произошел второй за сутки мощный взрыв. После российского склада с боеприпасами в Макеевке, "бавовна" посетила соседнюю Ясиноватую.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По данным в сети, взрыв произошел днем 5 июля, а небо над городом уже окутал густой черным дым.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко предположил, что прилет пришелся на вражеский склад.

А в сети уже появились видео непосредственно с места событий. На них можно увидеть, что в результате обстрела была поражена железнодорожная станция. Там сейчас горят фуры и вагоны.

Позже появилась информация о том, что именно находилось в вагонах. По словам Цаплиенко, в них оккупанты хранили топливо. Кроме того, сообщается, что была поражена и вражеская техника. В ВСУ пока официально не комментировали случившееся.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 4 июля в Донецке и соседней Макеевке практически одновременно раздались взрывы. Во втором населенном пункте был поражен вражеский склад с боеприпасами. Это уже официально подтвердили в ВСУ, а в сети уже появились видео, где можно увидеть повторную детонацию вражеского оружия. Примечательным оказалось и то, что огонь, который поднялся над вражеским объектом, сформировал загадочный силуэт. Его до сих пор активно обсуждают в сети.