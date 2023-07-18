Это не гражданский объект: Кулеба назвал главное назначение Крымского моста

Крымский мост построен незаконно и в основном используется для военных целей

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который находится в Нью-Йорке с рабочим визитом, заявил, что россия использует Крымский мост, где 17 июля произошли взрывы, главным образом для продолжения войны против Украины.

Он уточнил, что преимущественно россияне используют мост для обеспечения своей армии в оккупированном Крыму и на юге Украины, перевозя по нему боеприпасы, горючее и военную технику, сообщает "Укринформ".

"Не каждый мост гражданский по определению. И этот конкретный мост, построенный незаконно, существует вне закона. А во-вторых, он в основном используется в военных целях", – отметил Кулеба.

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Глава МИД добавил, что он находится в поездке и поэтому не имеет доступа к конфиденциальной информации. Все, что он знает о взрывах на Крымском мосту, взято "из заголовков газет".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент россии владимир путин заявил, что рф готовит "ответ" за атаку на Крымский мост. Глава кремля также назвал удар по мосту "бессмысленным террористическим актом", поскольку он якобы давно уже не используется в военных целях.