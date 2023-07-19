путину предлагают заселить россию африканцами: в чем задумка российских ученых

К 2100 году россия может лишиться 80 млн человек

Российскому президенту владимиру путину предложили заселить россию африканцами. Таким способом хотят решить проблему сокращения рождаемости в стране в период мобилизации и войны в Украине.

Такое заявление сделал ведущий научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев на дискуссионной площадке "Валдайского клуба", передает The Moscow Times. Государство должно адаптировать законодательство к массовому приему беженцев из Африки.

Ученый заявил, что на сегодняшний день у них в стране "очень мало россиян африканского происхождения" — около 40 тысяч человек. Но из-за ухудшения климата на африканском континенте и войн может увеличиться количество беженцев, которых россия сейчас не готова принимать, но должна. Прием африканских мигрантов может стать "стратегией на южном направлении".

Согласно статистике, в россии в этом году родилось 511,7 тысяч детей, что на 11,2 тысячи меньше, чем в 2022 году. А средний уровень рождаемости — 8,5 ребенка на 1000 человек населения, что является вторым худшим показателем в современной истории страны. Первый был зафиксирован в 1999 году, когда на 1000 человек населения приходилось 8,3 ребенка.

Что касается смертности, то она снизилась на 14,5%, но этого все еще недостаточно, чтобы остановить убыль населения, которая составляет 236,7 тысяч человек вдобавок к 2,9 млн за предыдущие пять лет. Если россия не начнет принимать беженцев, то постоянное население страны к концу 21 века сократится на 80 млн человек. Ученые прогнозируют, что россия ежегодно будет терять от 390 тысяч до 1,1 млн человек и к 2100 году численность населения снизится до 67,4 млн человек (146,4 млн человек сегодня).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что будет с населением Украины после войны. В последние годы украинцы все реже решаются на рождение второго и третьего ребенка.