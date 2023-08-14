"Госизмена" президента и заявление хунты: что происходит в Нигере во время переворота

Зачинщики переворота готовы к переговорам

Лидеры военного переворота в Нигере готовы решить противостояние с региональным блоком Западной Африки с помощью дипломатии.

Такое заявление сделала группа высокопоставленных нигерийских исламских ученых в воскресенье после встречи с хунтой в Ниамее, пишет Reuters.

Отмечается, что их визит состоялся, когда Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS) рассматривало варианты восстановления гражданского правления в Нигере, в том числе потенциальное военное вмешательство, после свержения президента Мохамеда Базума 26 июля.

В знак того, что блок продолжает настаивать на мирном урегулировании, председатель ECOWAS и президент Нигерии Бола Тинубу одобрил субботнюю миссию в Ниамей делегации исламских ученых, которые согласились поспособствовать диалогу.

По словам шейха Абдуллахи Балы Лау, который возглавлял делегацию, встреча группы с лидером хунты генералом Абдурахаманом Тиани длилась несколько часов.

"Он сказал, что их двери открыты для изучения дипломатии и мира в решении проблемы", — отметил Лау.

Генерал подчеркнул исторические связи между Нигерией и Нигером существует историческая связь и страны "являются не только соседями, но и братьями и сестрами, которые должны решать проблемы мирным путем".

В то же время хунта намерена судить президента Мохамеда Базума за государственную измену. Как заявил полковник Амаду Абдраман, провозгласивший себя новым руководителем страны, якобы был собран ряд доказательств против президента. Их намерены использовать для судебного преследования.

Стоит добавить, что с начала переворота в Нигере Базум, его супруга и сын содержаться в своей резиденции. При этом военные утверждают, что резиденция не была захвачена, а глава государства имеет возможность свободно передвигаться и общаться с внешним миром.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный переворот в Нигере может быть связан с Беларусью и наемниками российской частной военной компании "Вагнера".