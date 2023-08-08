Мятежники Нигера отказались принимать дипломатическую миссию, не исключают применение армии: подробности

Для урегулирования конфликта могут задействовать 25-тысячную армию из четырех стран

В Нигере солдаты совершили военный переворот 26 июля, а в понедельник, 7 августа, назначили нового премьер-министра Али Махамана Ламина Зейне. Дипломаты все еще пытаются урегулировать ситуацию, но все равно вариант военного сценария рассматривается.

Об этом сообщает издание Rfi, также известно, что готовится новый внеочередной саммит ЭКОВАС, который проведут в четверг, 10 августа. На нем главы западноафриканских государств рассмотрят политическую ситуацию в Нигере.

Ожидается, что новая делегация в составе представителей ЭКОВАС, Африканского союза и ООН отправится в столицу Нигерии для обсуждения ситуации. Они будут говорить с путчистами от имени международного сообщества. Послание простое: восстановить распущенные институты Республики.

Вместе с тем мировое сообщество не исключает "применение силы", хотя остается приверженцем дипломатического урегулирования конфликта. Вместе с тем официальные лица и дипломаты, базирующиеся в нигерийской столице, настаивают, что о начале военной операции против Нигера не могло быть и речи по окончании ультиматума, который выдвинули на последнем саммите ЭКОВАС 30 июля.

Нигерия готова предоставить больше половины своих войск для урегулирования ситуации, сказал высокопоставленный чиновник в администрации Абуджи. Также еще три страны готовы применить силу. Всего планируется задействовать около 25 тысяч человек, большая часть из которых из Нигерии. Пока неизвестно, где могут базироваться войска. Лишь известно, что у у каждой страны будет своя зона.

"Таким образом, четыре страны добровольно отправляют войска на нигерийскую землю. Это Нигерия, Кот-д'Ивуар, Сенегал и Бенин. Ни одна новая страна-участник не заявила о себе, чтобы завершить этот список. Президент Нигерии Бола Тинубу пообещал нулевую терпимость к переворотам", — передает корреспондент Rfi в Котону Жан-Люк Аплоган.

В то же время, по данным СМИ, мятежники, которые захватили власть в Нигере, заявили, что не могут принять делегацию ЭКОВАС, сославшись на "соображения безопасности".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, каким образом россия причастна к перевороту в Нигере. На митинги вышли люди с плакатами "Да здравствует путин" и российскими флагами.