Заколотники Нігеру відмовилися приймати дипломатичну місію, не виключають застосування армії: подробиці

Для врегулювання конфлікту можуть задіяти 25-тисячну армію із чотирьох країн

У Нігері солдати здійснили військовий переворот 26 липня, а у понеділок, 7 серпня, призначили нового прем’єр-міністра Алі Махамана Ламіна Зейне. Дипломати досі намагаються врегулювати ситуацію, але все одно варіант військового сценарію розглядається.

Про це повідомляє видання Rfi, також відомо, що готується новий позачерговий саміт ЕКОВАС, який проведуть у четвер, 10 серпня. На ньому глави західноафриканських держав розглянуть політичну ситуацію в Нігері.

Очікується, що нова делегація у складі представників ЕКОВАС, Африканського союзу та ООН вирушить до столиці Нігерії для обговорення ситуації. Вони розмовлятимуть із путчистами від імені міжнародного співтовариства. Послання просте: відновити розпущені інститути Республіки.

Водночас світова спільнота не виключає "застосування сили", хоча залишається прихильником дипломатичного врегулювання конфлікту. Водночас офіційні особи та дипломати, що базуються в нігерійській столиці, наполягають, що про початок військової операції проти Нігеру не могло бути й мови після закінчення ультиматуму, який висунули на останньому саміті ЕКОВАС 30 липня.

Нігерія готова надати більше половини своїх військ для врегулювання ситуації, сказав високопосадовець в адміністрації Абуджі. Також ще три країни готові застосувати силу. Загалом планується задіяти близько 25 тисяч осіб, більшість із яких із Нігерії. Поки невідомо, де можуть базуватись війська. Тільки відомо, що кожна країна матиме свою зону.

"Таким чином чотири країни добровільно відправляють війська на нігерійську землю. Це Нігерія, Кот-д’Івуар, Сенегал і Бенін. Жодна нова країна-учасник не заявила про себе, щоб завершити цей список. Президент Нігерії Бола Тінубу пообіцяв нульову толерантність до переворотам", — передає кореспондент Rfi в Котону Жан-Люк Аплоган.

У той же час, за даними ЗМІ, заколотники, які захопили владу в Нігері, заявили, що не можуть ухвалити делегацію ЕКОВАС, пославшись на "міркування безпеки".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як росія причетна до перевороту в Нігері. На мітинги вийшли люди з плакатами "Хай живе путін" та російськими прапорами.