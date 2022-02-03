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У Нігерії потужний вибух на танкері: відео масштабної пожежі

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Вибух та пожежа в Нігерії Новина оновлена 03 лютого 2022, 12:52
Вибух та пожежа в Нігерії

Судно продовжує горіти — там могло бути до 2 млн барелів нафти

У четвер, 3 лютого, у Нігерії пролунав потужний вибух на нафтопромисловому судні FPSO Trinity Spirit. За непідтвердженою поки що інформацією, там могло зберігатися близько 2 млн барелів нафти, а весь його персонал вважається зниклим безвісти.

Як пише місцеве ЗМІ The Cable, на плавучій установці спочатку прогримів вибух, а згодом почалася сильна пожежа, яку на момент виходу новини ще не загасили.

Вибух у Нігерії

У компанії-операторі судна Shebah Exploration&Production (SEPCOL) кажуть, що в момент вибуху на борту перебувало 10 людей. Всі вони вважаються зниклими безвісти, чи вдалося комусь врятуватися поки що невідомо.

Вибух танкера у Нігерії

Зазначимо, що FPSO Trinity Spirit — це плавуча установка, яка або накопичує нафту із сусідніх платформ, або самостійно видобуває паливо. Зберігається воно там, доки нафту не відправлять нафтопроводом. Скільки пального було в момент трагедії, поки що точно невідомо.

Нагадаємо, 2 лютого в одному із багатоповерхових будинків Кропивницького вибухнула квартира. Хлопок був настільки сильним, що його чули жителі сусідніх будинків і навіть вулиць.

Теги:
#Нігерія #Нафта #Вибух #Танкер
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