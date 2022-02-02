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У Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці: є жертва, постраждали діти (фото, відео)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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У пошкодженій будівлі одразу спалахнула пожежа Новина оновлена 02 лютого 2022, 19:22
У пошкодженій будівлі одразу спалахнула пожежа

Ліквідацією наслідків займалося понад 40 рятувальників

У середу, 2 лютого, в одному із багатоповерхових будинків Кропивницького вибухнула квартира. "Бавовна" була настільки сильною, що її чули жителі сусідніх будинків і навіть вулиць.

Подробиці інциденту повідомили у пресслужбі ДСНС області та місцевому виданні "Гречка".

Вибух пролунав на вулиці Попова близько 16:00. Постраждала квартира була на другому поверсі будівлі. Одразу після вибуху в приміщенні спалахнула пожежа.

Рятувальникам, які прибули на місце події, довелося не лише боротися з вогнем, а й евакуювати деяких мешканців будинку. Відомо, що у квартирі, яка вибухнула, було виявлено загиблу людину. Ще троє осіб, серед яких двоє дітей 8 та 13 років, з різними травмами було госпіталізовано до лікарні.

Рятувальники працювали і усередині квартири
Рятувальники працювали і усередині квартири

За словами очевидців, перед вибухом біля під’їзду будинку було помічено машину газової служби. Це підтверджується і тим, що одним із постраждалих є співробітник цієї організації.

Так виглядає місце вибуху зовні
Так виглядає місце вибуху зовні

Загалом через вибух постраждали понад 70 квартир у п’яти дев’ятиповерхівках — пошкоджено перегородки, вибито вікна тощо.

Міськрада Кропивницького вже займається допомогою потерпілим через вибух. Усі, хто потребуватиме тимчасового житла, обіцяють поселити у місцевому готелі "Турист".

Попередньо вважається, що причиною вибуху стало скупчення газу. Ліквідацією наслідків займалося 45 рятувальників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про схожий випадок у Запоріжжі, де вибух у багатоповерховому будинку прогримів рано вранці. Через вибух газоповітряної суміші постраждало троє людей, ще одна, на жаль, померла.

Теги:
#Вибух #Жертви #Поранені #Багатоповерхівка #Кропивницький
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