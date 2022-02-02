Укр

В Кропивницком произошел взрыв в многоэтажке: есть жертва, пострадали дети (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
6
В поврежденном здании сразу вспыхнул пожар Новость обновлена 02 февраля 2022, 19:22
В поврежденном здании сразу вспыхнул пожар

Ликвидацией последствий занималось более 40 спасателей

В среду, 2 февраля, в одном из многоэтажных домов Кропивницкого взорвалась квартира. "Хлопок" был столь сильным, что его слышали жители соседних домов и даже улиц.

Подробности инцидента сообщили в пресс-службе ГСЧС области и местном издании "Гречка".

Взрыв прогремел на улице Попова около 16:00. Пострадавшая квартира находилась на втором этаже здания. Сразу же после взрыва в помещении вспыхнул пожар.

Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось не только бороться с огнем, но и эвакуировать некоторых жителей дома. Известно, что во взорвавшейся квартире было обнаружено погибшего человека. Еще трое человек, среди которых двое детей 8 и 13 лет, с различными травмами были госпитализированы в больницу.

Спасатели работали и внутри квартиры
Спасатели работали и внутри квартиры

По словам очевидцев, перед взрывом возле подъезда дома была замечена машина газовой службы. Это подтверждается и тем, что одним из пострадавших является сотрудник этой организации.

Так выглядит место взрыва снаружи
Так выглядит место взрыва снаружи

Всего из-за взрыва пострадало более 70 квартир в пяти девятиэтажках — повреждены перегородки, выбиты окна и т.п.

Горсовет Кропивницкого уже занимается помощью потерпевшим из-за взрыва. Все, кто будет нуждаться во временном жилье, обещают поселить в местном отеле "Турист".

Предварительно считается, что причиной взрыва стало скопление газа. Ликвидацией последствий занималось 45 спасателей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о похожем случае в Запорожье, где взрыв в многоэтажном доме прогремел ранним утром. Из-за взрыва газовоздушной смеси пострадало трое человек, еще один, к сожалению, скончался.

Теги:
#Взрыв #Жертвы #Раненые #Многоэтажка #Кропивницкий
Формат Украина-Британия-Польша пока не имеет реального наполнения
Политика
УПА вместо НАТО — что не так с союзом Украины, Великобритании и Польши, - мнение генерала
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Формат Украина-Британия-Польша пока не имеет реального наполнения
УПА вместо НАТО — что не так с союзом Украины, Великобритании и Польши, - мнение генерала
Дата публикации
Категория
Ветеран АТО и боец против "русского мира": кем является раненый в Киеве Алексей Середюк и как он связан с Корчинским
Ветеран АТО и боец против "русского мира": кем является раненый в Киеве Алексей Середюк и как он связан с Корчинским
Дата публикации
Категория
Александр Трухин и Владимир Зеленский
Изгонят, замнут или посадят: что говорят эксперты о будущем Трухина и партии Зеленского
Дата публикации
Категория
Президент США предупреждал РФ о подобном развитии событий
Байден принял решение по войскам США, которое сильно не понравится Кремлю
Дата публикации
Категория
Есть несколько версий, почему Украина приняла решение о создании ВСК только теперь
Овощ уже перезрел. Почему решение о ВСК по аннексии Крыма принято именно сейчас?