В Кропивницком произошел взрыв в многоэтажке: есть жертва, пострадали дети (фото, видео)

Ликвидацией последствий занималось более 40 спасателей

В среду, 2 февраля, в одном из многоэтажных домов Кропивницкого взорвалась квартира. "Хлопок" был столь сильным, что его слышали жители соседних домов и даже улиц.

Подробности инцидента сообщили в пресс-службе ГСЧС области и местном издании "Гречка".

Взрыв прогремел на улице Попова около 16:00. Пострадавшая квартира находилась на втором этаже здания. Сразу же после взрыва в помещении вспыхнул пожар.

Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось не только бороться с огнем, но и эвакуировать некоторых жителей дома. Известно, что во взорвавшейся квартире было обнаружено погибшего человека. Еще трое человек, среди которых двое детей 8 и 13 лет, с различными травмами были госпитализированы в больницу.

Спасатели работали и внутри квартиры

По словам очевидцев, перед взрывом возле подъезда дома была замечена машина газовой службы. Это подтверждается и тем, что одним из пострадавших является сотрудник этой организации.

Так выглядит место взрыва снаружи

Всего из-за взрыва пострадало более 70 квартир в пяти девятиэтажках — повреждены перегородки, выбиты окна и т.п.

Горсовет Кропивницкого уже занимается помощью потерпевшим из-за взрыва. Все, кто будет нуждаться во временном жилье, обещают поселить в местном отеле "Турист".

Предварительно считается, что причиной взрыва стало скопление газа. Ликвидацией последствий занималось 45 спасателей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о похожем случае в Запорожье, где взрыв в многоэтажном доме прогремел ранним утром. Из-за взрыва газовоздушной смеси пострадало трое человек, еще один, к сожалению, скончался.