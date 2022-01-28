В Запорожье прогремел взрыв в жилой многоэтажке: есть жертва (фото и видео)

Пострадавших при взрыве пришлось выносить на носилках.

В Запорожье произошел взрыв в жилой многоэтажке, в результате чего один человек погиб, а еще трое получили ранения. Причиной чрезвычайного происшествия мог стать газ.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел около 4 утра в пятницу, 28 января, на улице Франко в Александровском районе Запорожья.

По прибытию на место спасатели выяснили, что на воздух взлетела квартира на 2 этаже. Предварительная причина – взрыв газовоздушной смеси. Это привело к частичному разрушению и соседних квартир.

Взрыв полностью разрушил квартиру на втором этаже

В результате ЧП погиб один человек

При взрыве в доме погиб один человек, а еще двоих травмированных пришлось выносить на носилках. Кроме того, с многоэтажки были эвакуированы 15 жителей.

Известно, что у здания, где произошел взрыв, развернули штаб по ликвидации последствий ЧП. Там работают все экстренные службы (ГСЧС, полиция, медики, газовая служба и облэнерго). Жителям предоставляется психологическая помощь и решается вопрос их дальнейшего расселения.

Спасатели эвакуировали из дома 15 человек

Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси

В результате взрыва пострадали и другие квартиры

В полиции региона по этому поводу отметили, что трем пострадавшим была оказана медицинская помощь, а из дома были эвакуированы 15 человек. Правоохранители уточнили, что взрыв бытового газа произошел между вторым и третьим этажом. Причины выясняются.

Вопрос о расселении жильцов дома еще решается

Ранее "Телеграф" сообщал о взрыве и пожаре в Косовской больнице Ивано-Франковской области, где в огне погибли три пациента реанимации ковидного отделения и еще три человека пострадали. Выяснилось, что причиной трагедии стала заупокойная свеча.