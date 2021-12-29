Укр

Зажгли свечу: в полиции рассказали, из-за чего произошел взрыв в больнице на Прикарпатье

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Свеча за упокой унесла жизни еще троих человек Новость обновлена 29 декабря 2021, 11:48
Свеча за упокой унесла жизни еще троих человек

После смерти ковидного пациента сотрудник больницы зажег свечу, после чего случилось непредвиденное

Правоохранители обнародовали предварительные результаты расследования взрыва и пожара в Косовской больнице Ивано-Франковской области, где в огне погибло три пациента реанимации ковидного отделения и еще три человека пострадали.

По информации МВД Украины, трагедия случилась из-за человеческого фактора — пренебрежения правилами безопасности. Правоохранители говорят, что в реанимационном отделении воздух был перенасыщен кислородом, так как одновременно работало 5 концентраторов. Этот фактор не учел один из сотрудников больницы, который после смерти пациента от коронавируса в тот вечер зажег в отделении заупокойную свечу. Копы полагают, что из-за контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в палате мгновенно случился взрыв и пожар: загорелось оборудование, ткань и прочие предметы.

На момент выхода новости расследование еще продолжается, а в больницах борются за жизнь троих пациентов, которые пострадали от инфицирования вирусом и огня.

Напомним, что трагедия произошла вечером 28 декабря. "Телеграф" опубликовал видео, на котором видны последствия стихии: сгоревшие палаты и выбитые стекла. По словам очевидца, один из врачей получил ожоги дыхательных путей, но, невзирая на это, сумел вынести своего пациента на свежий воздух.

Теги:
#Пожар #Больница #Прикарпатье #Ивано-Франковская область
Пожар в реанимации ковидного отделения унес жизни троих человек
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