Взрыв в реанимации ковид-больницы произошел на Прикарпатье: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Взрыв привел к гибели четверых человек.

В Ивано-Франковской области в Косове в реанимации центральной районной больнице в результате взрыва погибли люди. Пожар унес жизни трех человек, коронавирус — одного и еще трое — пострадали и направлены в больницу областного центра. Эта больница принимает ковид-пациентов.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям региона.

Выгоревшая палата реанимации

Следователи осматривают место пожара

Информацию о взрыве подтвердили в Министерстве здравоохранения. Возгорание в реанимационной палате на первом этаже четырехэтажной больницы началось вечером 28 декабря в 21:22, в 22:00 его уже удалось ликвидировать. Спасатели вывели из соседней палаты троих человек, тела двоих были найдены на месте возгорания. Всего жертв пожара оказалось четыре, один человек умер из-за тяжести коронавируса.

На месте работали 33 человека и 9 спецмашин

Палата реанимации выгорела почти дотла

Персоналу до прибытия спасателей удалось эвакуировать еще 12 человек. Выясняется причина пожара. Общая площадь возгорания составила 55 квадратных метров.

Взрыв в больнице расследует полиция

Ранее "Телеграф" писал про пожар в отеле под Винницей, в котором погибла молодая девушка, еще одна из жертв позднее скончалась в больнице. Это взрослый мужчина. Они были сотрудниками заведени и выпрыгивали из окон, спасаясь от огня. Загорелась крыша здания в котором было более полусотни детей.