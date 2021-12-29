Укр

Взрыв в реанимации ковид-больницы произошел на Прикарпатье: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
59
Пожар начался на первом этаже Новость обновлена 29 декабря 2021, 07:37
Пожар начался на первом этаже

Взрыв привел к гибели четверых человек.

В Ивано-Франковской области в Косове в реанимации центральной районной больнице в результате взрыва погибли люди. Пожар унес жизни трех человек, коронавирус — одного и еще трое — пострадали и направлены в больницу областного центра. Эта больница принимает ковид-пациентов.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям региона.

Выгоревшая палата реанимации
Выгоревшая палата реанимации
Следователи осматривают место пожара
Следователи осматривают место пожара

Информацию о взрыве подтвердили в Министерстве здравоохранения. Возгорание в реанимационной палате на первом этаже четырехэтажной больницы началось вечером 28 декабря в 21:22, в 22:00 его уже удалось ликвидировать. Спасатели вывели из соседней палаты троих человек, тела двоих были найдены на месте возгорания. Всего жертв пожара оказалось четыре, один человек умер из-за тяжести коронавируса.

На месте работали 33 человека и 9 спецмашин
На месте работали 33 человека и 9 спецмашин
Палата реанимации выгорела почти дотла
Палата реанимации выгорела почти дотла

Персоналу до прибытия спасателей удалось эвакуировать еще 12 человек. Выясняется причина пожара. Общая площадь возгорания составила 55 квадратных метров.

Взрыв в больнице расследует полиция
Взрыв в больнице расследует полиция

Ранее "Телеграф" писал про пожар в отеле под Винницей, в котором погибла молодая девушка, еще одна из жертв позднее скончалась в больнице. Это взрослый мужчина. Они были сотрудниками заведени и выпрыгивали из окон, спасаясь от огня. Загорелась крыша здания в котором было более полусотни детей.

Теги:
#Пожар #Больница #Взрыв #Ивано-Франковская область #Реанимация
Пожар начался на первом этаже
В регионах
Взрыв в реанимации ковид-больницы произошел на Прикарпатье: есть погибшие и пострадавшие (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Пожар начался на первом этаже
Взрыв в реанимации ковид-больницы произошел на Прикарпатье: есть погибшие и пострадавшие (фото)
Дата публикации
Категория
Заболевшие "Омикроном" вырабатывают иммунитет к "Дельте"
Ученые сделали неожиданное заявление о "пользе" штамма "Омикрон"
Дата публикации
Категория
На Волыни из-за бездействия коммунальщиков люди вынуждены становиться на коньки
Ледовая арена вместо дорог: люди вынуждены рассекать на коньках по селу на Волыни (видео)
Дата публикации
Категория
Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский
Санкции против Медведчука расширились на новые каналы и компании: детали
Дата публикации
Категория
Олег Гусев
В семье тренера "Динамо" случилась трагедия