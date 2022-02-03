В Нигерии мощный взрыв на танкере: видео масштабного пожара

Судно продолжает гореть — там могло быть до 2 млн баррелей нефти

В четверг, 3 февраля, в Нигерии прогремел мощный взрыв на нефтепромышленном судне FPSO Trinity Spirit. По неподтвержденной пока информации, там могло храниться около 2 млн баррелей нефти, а весь его персонал числится пропавшим без вести.

Как пишет местное СМИ The Cable, на плавучей установке сначала прогремел взрыв, а впоследствии начался сильный пожар, который на момент выхода новости еще не потушили.

Взрыв в Нигерии

В компании-операторе судна — Shebah Exploration&Production (SEPCOL) — говорят, что в момент взрыва на борту находилось 10 человек. Все они числятся пропавшими без вести, удалось ли кому-то спастись пока неизвестно.

Взрыв танкера в Нигерии

Отметим, что FPSO Trinity Spirit — это плавучая установка, которая либо накапливает нефть с соседних платформ, либо самостоятельно добывает топливо. Хранится оно там, пока нефть не отправят по нефтепроводу. Сколько горючего было в момент трагедии, пока точно неизвестно.

Напомним, 2 февраля в одном из многоэтажных домов Кропивницкого взорвалась квартира. "Хлопок" был столь сильным, что его слышали жители соседних домов и даже улиц.