Дедлайн минув: хунта Нігера говорить про війну і закриває небо

Лідери перевороту відкинули усі заклики до відновлення демократії

Хунта Нігера, яка здобула владу внаслідок військового перевороту, закрила повітряний простір країни, попередивши про напад з боку "іноземної держави".

Про це повідомляє Bloomberg.

Справа в тому, що 6 серпня минув дедлайн для відновлення поваленого президента Мохамеда Базума, встановлений західноафриканськими сусідами. І при тому, що жодних ознак воєнних дій поки не надходило лідери, перевороту заявили, що проти них розгортаються "дії".

"Планування цієї війни було здійснено. Попереднє розгортання сил для участі у цій війні розпочалося у двох країнах Центральної Африки", - заявив представник хунти Амаду Абдраман в ефірі державної телекомпанії Tele Sahel.

Цього ж дня Нігер заявив, що закрив свій повітряний простір для міжнародних рейсів, за винятком кількох країн, включаючи Алжир, Буркіна-Фасо, Малі, Лівію та Чад, які висловилися проти військового втручання.

"Будь-яка держава, з якої будуть спрямовані військові дії проти Нігеру, вважатиметься провоюючою", — додав Абдраман.

Нагадаємо, що 4 серпня глави оборонних відомств Західної Африки погодили план можливого військового втручання у зв’язку з держпереворотом у сусідній країні. Згідно з ним, блок із 15 членів вважатиме, що крайній термін для відновлення Базума минув 6 серпня. При цьому будь-яке втручання було ускладнено минулими вихідними Сенатом сусідньої Нігерії, який закликав до дипломатії, а не до військових дій, принаймні, на даний момент.

Хунта відкинула всі заклики до відновлення демократії та застерегла від будь-якого іноземного втручання.

Варто зазначити, що в цей же час Італія ухвалила рішення про скорочення свого військового контингенту в Нігері, щоб при необхідності розмістити на військовій базі цивільних, які потребують допомоги. 5 серпня до Риму прилетів літак, на якому знаходилися 65 італійських та 10 американських військовослужбовців. У Міноборони зазначили, що рейс був організований для збільшення "матеріально-технічної автономності" бази в Нігері, а також "оптимізації її ємності" у разі потреби цивільних. Нині у Нігері перебувають 250 італійських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як переворот у Нігері може бути пов’язаний з Білоруссю та "вагнерівцями".