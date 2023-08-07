Дедлайн истек: хунта Нигера говорит о войне и закрывает небо

Лидеры переворота отвергли все призывы к восстановлению демократии

Хунта Нигера, которая одержала власть в результате военного переворота, закрыла воздушное пространство страны, предупредив о нападении со стороны "иностранной державы".

Об этом сообщает Bloomberg.

Дело в том, что 6 августа истек дедлайн для восстановления свергнутого президента Мохамеда Базума, установленный западноафриканскими соседями. И при том, что никаких признаков военных действий пока не поступало, лидеры переворота заявили, что против них разворачиваются "действия".

"Планирование этой войны было осуществлено. Предварительное развертывание сил для участия в этой войне началось в двух странах Центральной Африки", — заявил представитель хунты Амаду Абдраман в эфире государственной телекомпании Tele Sahel.

В этот же день Нигер заявил, что закрыл свое воздушное пространство для международных рейсов, за исключением нескольких стран, включая Алжир, Буркина-Фасо, Мали, Ливию и Чад, которые высказались против военного вмешательства.

"Любое государство, из которого будут направлены военные действия против Нигера, будет считаться провоюющим", — добавил Абдраман.

Напомним, что 4 августа главы оборонных ведомств Западной Африки согласовали план возможного военного вмешательства в связи с госпереворотом в соседней стране. Согласно ему, блок из 15 членов будет считать, что крайний срок для восстановления Базума истек 6 августа. При этом любое вмешательство было затруднено в минувшие выходные Сенатом соседней Нигерии, который призвал к дипломатии, а не к военным действиям, по крайней мере, на данный момент.

Хунта отвергла все призывы к восстановлению демократии и предостерегла от любого иностранного вмешательства.

Стоит отметить, что в это же время Италия приняла решение о сокращении своего военного контингента в Нигере, чтобы при необходимости разместить на военной базе гражданских нуждающихся в помощи. 5 августа в Рим прилетел самолет, на котором находились 65 итальянских и 10 американских военнослужащих. В Минобороны отметили, что рейс был организован для увеличения "материально-технической автономности" базы в Нигере, а также "оптимизации ее емкости" в случае возникновения нужды у гражданских. В настоящее время в Нигере находятся 250 итальянских военнослужащих.

Напомним, ранее мы писали о том, как переворот в Нигере может быть связан с Беларусью и "вагнеровцами".