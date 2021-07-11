Скачать
Воскресенье, 11.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Макгрегор сломал ногу в бою с Порье, американцу засчитали победу техническим нокаутом (видео)
Макгрегор сломал ногу в бою с Порье, американцу засчитали победу техническим нокаутом (видео)
Коронавирус в Украине: госпитализированных больше, чем новых случаев заражения
Коронавирус в Украине: госпитализированных больше, чем новых случаев заражения
Жестокая месть за подельников: в Нигерии боевики напали на 5 деревень и убили десятки жителей
Жестокая месть за подельников: в Нигерии боевики напали на 5 деревень и убили десятки жителей
Отец с шестилетним ребенком пострадали в ночном ДТП под Киевом (фото)
Отец с шестилетним ребенком пострадали в ночном ДТП под Киевом (фото)

Жестокая месть за подельников: в Нигерии боевики напали на 5 деревень и убили десятки жителей

Жестокая месть за подельников: в Нигерии боевики напали на 5 деревень и убили десятки жителей
13:45 Сегодня Телеграф

На северо-западе Нигерии, в штате Замфара, боевики совершили нападения на пять деревень и убили по меньшей мере 43 человека. 

Об этом сообщает 10 июля агентство AFR.

Агентство приводит слова очевидцев, которые рассказывают, что вооруженные люди приехали более чем на 100 мотоциклах и открыли беспорядочную стрельбу по людям. После они грабили и поджигали дома и продовольственные магазины.

В результате стрельбы были убиты 43 человека, 18 получили ранения. Ещё около 30 считаются пропавшими без вести.

Как сообщается, боевики - предварительно, террористы из группировки Исламское государство в Западной Африке (ISWAP) - напали на деревни после того, как местные жители накануне убили двух их сообщников, поскольку те угрожали сельчанам оружием.

Президент страны Мухаммаду Бухари осудил убийства и призвал силы безопасности "отреагировать на тревожную ситуацию на языке, понятном бандитам", - заявили в его офисе.

Северо-запад и центральная Нигерия регулярно терроризируются бандами воров и похитителей крупного рогатого скота, которые совершают набеги на деревни, убивая и захватывая жителей, а также крадут скот после грабежей и поджогов домов.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 16 февраля в Кагаре в Нигерии боевики похитили сотни школьников и нескольких учителей

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 180

Все по теме:

Нигерия, Боевики, Африка, Убийства, Замфара.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "АлкоГетто": очередная массовая драка произошла на Подоле в Киеве (видео)
02 Не хотели колоться "Спутником": тысячи москвичей часами простояли в очереди за другой вакциной, всем не хватило (видео)
03 Во Франции внезапно умер украинский журналист Андрей Лавренюк
04 Популярное средство для лечения COVID-19 признано бесполезным
05 Макгрегор оскорбил жену Порье после боя (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Франции внезапно умер украинский журналист Андрей Лавренюк
Во Франции внезапно умер украинский журналист Андрей Лавренюк
&quot;АлкоГетто&quot;: очередная массовая драка произошла на Подоле в Киеве (видео)
"АлкоГетто": очередная массовая драка произошла на Подоле в Киеве (видео)
Как в аду: страшная жара в США привела к масштабным пожарам (фото)
Как в аду: страшная жара в США привела к масштабным пожарам (фото)
Российский стендап-комик засветился на Atlas Weekend в Киеве (видео)
Российский стендап-комик засветился на Atlas Weekend в Киеве (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь