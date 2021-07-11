Жестокая месть за подельников: в Нигерии боевики напали на 5 деревень и убили десятки жителей

На северо-западе Нигерии, в штате Замфара, боевики совершили нападения на пять деревень и убили по меньшей мере 43 человека.

Об этом сообщает 10 июля агентство AFR.

Агентство приводит слова очевидцев, которые рассказывают, что вооруженные люди приехали более чем на 100 мотоциклах и открыли беспорядочную стрельбу по людям. После они грабили и поджигали дома и продовольственные магазины.

В результате стрельбы были убиты 43 человека, 18 получили ранения. Ещё около 30 считаются пропавшими без вести.

Как сообщается, боевики - предварительно, террористы из группировки Исламское государство в Западной Африке (ISWAP) - напали на деревни после того, как местные жители накануне убили двух их сообщников, поскольку те угрожали сельчанам оружием.

Президент страны Мухаммаду Бухари осудил убийства и призвал силы безопасности "отреагировать на тревожную ситуацию на языке, понятном бандитам", - заявили в его офисе.

Северо-запад и центральная Нигерия регулярно терроризируются бандами воров и похитителей крупного рогатого скота, которые совершают набеги на деревни, убивая и захватывая жителей, а также крадут скот после грабежей и поджогов домов.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 16 февраля в Кагаре в Нигерии боевики похитили сотни школьников и нескольких учителей