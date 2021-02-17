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Похищены сотни школьников и учителя: в Нигерии боевики напали на колледж

Похищены сотни школьников и учителя: в Нигерии боевики напали на колледж
Обновлено 14:04 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Во вторник вечером, 16 февраля вооруженные нападающие, похитили сотни школьников и нескольких учителей в центральной части Нигерии.

Об этом сообщили в информационном агентстве AFP со ссылкой на официальные источники Нигерии. 

Согласно предоставленной информации, по меньшей мере одного ребенка застрелили во время нападения, а нескольким работникам школы и ученикам удалось скрыться. Остальных похищенных боевики вывели в соседний лес.

Так, нападение произошло в Кагаре в штате Нигер, на западе и в центре страны. Всего местную школу посещают около тысячи учеников. При этом точное количество похищенных людей до сих пор неизвестна. Считается, что нападавшие, которые были одеты в военную форму, члены преступной банды. Факт похищения школьников подтвердил представитель губернатора штата Нигер.

Позднее стало известно, что президент Нигерии Мохаммаду Бухари распорядился начать спецоперацию по освобождению похищенных боевиками учеников.

Стоит напомнить, что ранее холодный фронт "Медея" принес в Грецию похолодание и снегопады, которые завалили снегом столицу страны - Афины.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Нигерия, Кагара.
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