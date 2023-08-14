"Держзрада" президента та заява хунти: що відбувається в Нігері під час перевороту

Призвідники перевороту готові до переговорів

Лідери військового перевороту в Нігері готові вирішити протистояння із регіональним блоком Західної Африки за допомогою дипломатії.

Таку заяву зробила група високопоставлених нігерійських ісламських вчених у неділю після зустрічі із хунтою у Ніамеї, пише Reuters.

Зазначається, що їхній візит відбувся, коли Економічна спільнота західноафриканських держав (ECOWAS) розглядала варіанти відновлення цивільного правління в Нігері, зокрема потенційне військове втручання після повалення президента Мохамеда Базума 26 липня.

На знак того, що блок продовжує наполягати на мирному врегулюванні, голова ECOWAS та президент Нігерії Бола Тінубу схвалив суботню місію у Ніамей делегації ісламських вчених, які погодились сприяти діалогу.

За словами шейха Абдуллахі Бали Лау, який очолював делегацію, зустріч групи з лідером хунти генералом Абдурахаманом Тіані тривала кілька годин.

"Він сказав, що їхні двері відчинені для вивчення дипломатії та миру у вирішенні проблеми", — зазначив Лау.

Генерал підкреслив історичні зв’язки між Нігерією та Нігером, існує історичний зв’язок і країни "є не тільки сусідами, а й братами та сестрами, які мають вирішувати проблеми мирним шляхом".

Водночас хунта має намір судити президента Мохамеда Базума за державну зраду. Як заявив полковник Амаду Абдраман, який проголосив себе новим керівником країни, нібито було зібрано низку доказів проти президента. Їх мають намір використати для судового переслідування.

Варто додати, що з початку перевороту в Нігері Базум, його дружина та син утримуються у своїй резиденції. При цьому військові стверджують, що резиденцію не було захоплено, а глава держави має можливість вільно пересуватися та спілкуватися із зовнішнім світом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий переворот у Нігері може бути пов’язаний з Білоруссю та найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера".