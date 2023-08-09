Франція завдала удару? Хунта Нігера б’є на сполох

Жодного офіційного підтвердження цих слів немає

Хунта Нігера, яка захопила владу в країні шляхом воєнного перевороту, заявляє, що їх атакувала Франція.

Про це повідомляє "LSI Africa", посилаючись на заяви бунтівників.

За словами представника хунти, Франція нібито атакувала Нацгвардію та порушила повітряний простір Нігеру. Він також звинуватив європейську державу в "дестабілізації" обстановки та звільненні "16 джихадистів".

Варто зазначити, що на момент публікації жодного офіційного підтвердження цих слів немає. Немає також і відповідних відео.

Нагадаємо, що після насильницького захоплення влади бунтівники оголосили про закриття повітряного простору Нігеру, попередивши про напад з боку "іноземної держави". Втім, досі жодних ознак воєнних дій поки що не надходило.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як переворот у Нігері може бути пов’язаний з Білоруссю та "вагнерівцями".

Також ми повідомляли, що США спробували піти на переговори з військовою хунтою Нігера. За підсумками візиту Вікторії Нуланд, американський уряд вирішив призупинити допомогу цій країні.