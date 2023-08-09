Франция нанесла удар? Хунта Нигера бьет тревогу

Никакого официального подтверждения этих слов нет

Хунта Нигера, которая захватила власть в стране путем военного переворота, заявляет, что их атаковала Франция.

Об этом сообщает "LSI Africa", ссылаясь на заявления мятежников.

По словам представителя хунты, Франция якобы атаковала Нацгвардию и нарушила воздушное пространство Нигера. Он также обвинил европейское государство в "дестабилизации" обстановки и освобождении "16 джихадистов".

Стоит отметить, что на момент публикации никакого официального подтверждения этих слов нет. Нет также и соответствующих видео.

Напомним, что после насильственного захвата власти мятежники объявили о закрытии воздушного пространства Нигера, предупредив о нападении со стороны "иностранной державы". Впрочем, до сих пор никаких признаков военных действий пока не поступало.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как переворот в Нигере может быть связан с Беларусью и "вагнеровцами".

Также мы сообщали, что США рискнули пойти на переговоры с военной хунтой Нигера. По итогам визита Виктории Нуланд, американское правительство приняло решение приостановить помощь данной стране.