Хунты любят россию: что будет с бизнес-империей в Африке после ликвидации пригожина

Персоналия пригожина в Африке была уникальна тем, что он смог создать из обычной ЧВК транснациональную корпорацию

Одиозный российский бизнесмен евгений пригожин – все ! 23 августа "повар путина" был зажарен российской ПВО прямо на борту личного бизнес-джета в небе Тверской области. Таким образом, хоть и с нюансами, но свои боеприпасы от шойгу пригожин наконец-то получил. Вместе с пригожиным на концерт к Кобзону отправился и его правая рука — командир частной военной кампании "Вагнер" дмитрий уткин.

Как повлияет ликвидация пригожина на позиции и преступный бизнес россии в Африке, где наемники ЧВК "Вагнер" являются главным тараном режима. В проблеме разбирался "Телеграф".

"Справедливость" по-русски

После внезапного завершения опереточного путча вагнеровцев в июне, казалось, что жизни пригожина ничего не угрожает, и "марш справедливости" на москву был спектаклем, разыгранным самим путиным для отведения вагнеровцев на границы с ЕС. Бизнес и деньги пригожину российские силовики вернули, а уголовное дело закрыли, словно ничего не было.

Далее пригожин появлялся на публике на мероприятиях, связанных с Африкой, например, на июльском форуме "россия – Африка" в Санкт-Петербурге. За несколько дней до ликвидации главарь наемников записал видео вроде бы с самого Черного континента, где сказал, что "Вагнер" "несет справедливость и счастье для африканских народов".

"Справедливость и счастье" для Африки по-русски выглядит следующим образом:

Центральноафриканская Республика. В этой стране наемники Вагнера действуют еще с 2017 года. Между москвой и Банги (столица ЦАР) подписан договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Это сотрудничество состоит в том, что власти страны и лично президент ЦАР Фостена-Арканжа Туадера опирается на российских наемников в борьбе с местными повстанцами и для узурпации власти. Вагнеровцы охраняют государственные здания, руководство страны и лично президента.

В начале августа в ЦАР прошел референдум по изменениям в конституцию, позволяющим Туадере быть у власти пожизненно. Безопасность на этом референдуме и "правильные" результаты, гарантировали именно "вагнеры".

Россияне, конечно же, вписываются за Туадеру не просто так. В ЦАР они крышуют добычу полезных ископаемых, торгуют древесиной. По данным расследования издания Politico, в ЦАР наемники могут зарабатывать около 1 миллиарда долларов.

Минфин США обвиняет российских наемников в ЦАР в многочисленных преступлениях: похищение людей, изнасилование, массовые расстрелы.

Ливия. Здесь контингент российских наемников находится с 2019 года, когда "вагнеры" приняли сторону генерала Халифа Хафтара, штурмовавшего Триполи.

По разным оценкам, вагнеровцев в Ливии от 2 до 7 тысяч человек, и на вооружении у них есть даже авиация. Бизнес наемников здесь – добыча полезных ископаемых.

Мали. В этой стране у власти находится хунта во главе с полковником Асимой Гоитой. Именно он пригласил наемников ЧВК "Вагнер" в Мали в 2021 году. Сейчас вагнеровцев в Мали насчитывается около тысячи.

Временные власти Мали называют наемников "инструкторами", помогающими стабилизировать ситуацию с безопасностью в стране. Однако, по данным Белого дома, с конца 2021 года правительство Мали уплатило вагнеровцам около 200 млн долларов, а ситуация с безопасностью только ухудшилась. Задержание людей, грабежи, казни и массовые расстрелы – вот чем занимается "Вагнер" в Мали.

Нигер. Здесь наемники ЧВК "Вагнер" еще не успели окопаться, но имеют на это все шансы.

Дело в том, что в июле в Нигере захватили власть путчисты, сместив законного президента Мохаммеда Базума. Сразу после этого начала появляться информация, что мятежники во главе с генералом Муссой Салау Барму намерены призвать вагнеровцев к себе, чтобы удержать власть. В Нигер даже летала и.о. первого замглавы Госдепа США Виктория Нуланд, чтобы убедить путчистов не сотрудничать с россиянами. Впрочем, по свидетельству иностранных журналистов, в Нигер уже прибывают первые группы наемников "Вагнера".

Что будет с бизнесом в Африке

Конечно, список мест присутствия российских наемников в Африке не ограничивается вышеупомянутыми странами. Вагнеровцы дислоцируются в Судане, Алжире, Анголе на Мадагаскаре и, конечно же, в Сирии.

"И персоналия пригожина в Африке была уникальна тем, что он смог создать из обычной ЧВК фактически региональную бизнес-империю, — объясняет "Телеграфу" политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. — Пригожин это медиа-группа "Патриот" и информационные операции, и в Африке они также идут, потому что он владел одной из крупнейших радиостанций на континенте (Lengo Songo. — Ред. ) Это политический консалтинг, хоту напомнить, благодаря кому президент Мадагаскара стал президентом, а бывший политтехнолог пригожина получил мадагаскарское гражданство и работает советником президента по вопросам безопасности. Горно-разведочный, горнодобывающий бизнес. И здесь дело не только в золоте, а в так называемой "большой тройке", важной для россии: титан, вольфрам, уран. И разведку этих ископаемых также вели структуры пригожина вместе с местными, а если залежи подтверждались, то отдавали этот бизнес российским компаниям. Поэтому это целая бизнес-империя, фактически транснациональная корпорация, держащаяся на военной силе. И это уникальная ситуация"

Но что будет с этим всем преступным бизнесом после ликвидации главаря ЧВК "Вагнер"? Утратит ли россия в Африке свои позиции?

По мнению экспертов издания, этого не произойдет.

Во-первых, из-за желания сотрудничества самих африканских режимов с российским.

"Запрос на российских наемников и сотрудничество в оборонной сфере идет непосредственно от стран Африки", - комментирует "Телеграфу" исследовательница-африканистка фонда Global Ukraine Марта Олейник-Дьомочко.

"В любом случае они не могут действовать самостоятельно, им нужна поддержка из москвы", — добавляет "Телеграфу" заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Во-вторых, сама россия крайне заинтересована вести преступный бизнес на Черном континенте.

"Для России этот бизнес просто необходим, поскольку позволяет получать доходы в бюджет для продолжения ее террористической войны", — объясняет Марта Олейник-Дьомочко.

А если есть такое пылкое пвзаимопонимание, то может ли ему что-нибудь помешать? На самом деле, может. Но в краткосрочной перспективе.

"Есть шанс на разбалансировку. Могут рваться логистические цепочки (вагнеровцы в Ливии получают поставки авиацией Минобороны россии. - Ред. ), выходить из-под контроля отдельные подразделения", — говорит Данилов.

"По крайней мере краткосрочно будет определенное падение возможностей россии координировать через вагнеровцев свою деятельность в Африке. Тем более, что может быть определенная волна возмущения среди самих вагнеровцев, из-за ликвидации пригожина", — добавляет в комментарии "Телеграфу" соучредитель Центра исследования Африки Юрий Олейник.

Кроме того, у африканских партнеров россии могут возникнуть неудобные вопросы.

"Ведь пригожин играл важную роль в Африке в имиджевом плане. Он ретранслировал нарратив о сильном путине, политике, который железной рукой держит власть у себя в стране. Вроде бы если вы будете сотрудничать с рф, у вас так же в стране будет. Но ситуация с убийством пригожина показывает: российский лидер не такой уж сильный. И если у тебя внутренние проблемы, то, может, ты не способен и другим странам гарантировать безопасность", — резюмирует Марта Олейник-Дьомочко.

Передел собственности

Однако даже без пригожина, принципиально позиции россии на континенте не изменятся. Такого мнения придерживаются все эксперты издания.

"Вагнеровцев инкорпорируют под непосредственный путинский контроль, но в странах Африки они продолжат свою деятельность. Например, когда был пригожинский путч, президент ЦАР Туадера говорил, что они сотрудничают непосредственно с россией, а не с ЧВК "Вагнер". Поэтому пока есть запрос на то, чтобы российские военные были в регионе и помогали типа стабилизировать ситуацию, а на самом деле — укреплять власть президентов, хунт, до тех пор они и будут там присутствовать», — подчеркивает исследовательница-африканистка.

Измениться может только структура российского бизнеса в Африке, сама его модель, которую построил пригожин.

"Вопрос в том: кто будет новым куратором этого направления. Все равно россия заинтересована в существовании ЧВК и развитии индустрии частных военных кампаний. Состоится демонополизация и это будет означать, что Африка будет в зоне ответственности не одной структуры, а нескольких. Причем они, скорее всего, будут сформированы на базе бывших отрядов ЧВК "Вагнер" с последовательным добавлением других ЧВК.

Кстати, процесс этот уже шел и раньше, ведь охрану добычи нефти постепенно перебирала на себя ЧВК, созданная "Лукойлом" (российская нефтяная компания. — Ред. ) "Луком – А". Эта группа входила в защиту ключевых лиц менеджмента партнеров российских компаний. Предпринимались попытки зайти новым ЧВК в Ливию. В Зимбабве, скорее всего, будут входить россияне, но не "Вагнер". Поэтому здесь вопрос демонополизации и создания новых ЧВК, но с наемниками ничего не будет, они будут работать дальше.

Просто на базе одной бизнес-империи появятся несколько компаний. Простой пример: как в Украине проходил процесс демонополизации государственных корпораций. Вместо одного крупного "Центрэнерго" появилось несколько облэнерго. Но от этого система не меняется и работники остаются на местах", — резюмировал Игар Тышкевич.