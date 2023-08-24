Хунти люблять росію: що буде з бізнес-імперією рф в Африці після ліквідації пригожина

Персоналія пригожина в Африці була унікальна тим, що він спромігся створити зі звичайної ПВК транснаціональну корпорацію

Одіозний російський бізнесмен євген пригожин – все! 23 серпня "кухар путіна" був засмажений російською ППО прямо на борту особистого бізнес-джета в небі Тверської області. Таким чином, хоч і з нюансами, але свої боєприпаси від шойгу пригожин нарешті отримав. Разом з пригожиним на концерт до Кобзона відправився і його права рука – командир приватної військової кампанії "Вагнер" дмитро уткін.

Як вплине ліквідація пригожина на позиції та злочинний бізнес росії в Африці, де найманці ПВК "Вагнер" є головним тараном режиму. У проблемі розбирався "Телеграф".

"Справедливість" по-російськи

Після раптового завершення опереточного путчу вагнерівців в червні, здавалося, що життю пригожина нічого не загрожує, і "марш справедливості" на москву був виставою, розіграною самим путіним для відведення вагнерівців на кордони з ЄС. Бізнес і гроші пригожину російські силовики повернули, а кримінальну справу закрили, наче нічого не було.

Далі пригожин з’являвся на публіці на заходах, пов’язаних із Африкою, наприклад, на липневому форумі "росія – Африка" в Санкт-Петербурзі. За декілька днів до ліквідації ватажок найманців записав відео начебто з самого Чорного континенту, де сказав що "Вагнер" "несе справедливість та щастя для африканських народів".

"Справедливість та щастя" для Африки по-російськи виглядає наступним чином:

Центральноафриканська Республіка. В цій країні найманці "Вагнера" діють ще з 2017 року. Між москвою та Бангі (столиця ЦАР) підписано договір про співробітництво у сфері безпеки. Це співробітництво полягає у тому, що влада країни і особисто президент ЦАР Фостену-Арканжу Туадера спирається на російських найманців в боротьбі з місцевими повстанцями та для узурпації влади. Вагнерівці охороняють державні будівлі, керівництво країни і особисто президента.

На початку серпня в ЦАР пройшов референдум щодо змін в конституцію, які дозволяють Туадері бути при владі довічно. Безпеку на цьому референдумі і "правильні" результати, гарантували саме "вагнери".

Росіяни, звісно ж, вписуються за Туадеру не просто так. В ЦАР вони кришують видобуток корисних копалин, торгують деревиною. За даними розслідування видання Politico, в ЦАР найманці можуть заробляти близько 1 мільярда доларів.

Мінфін США звинувачує російських найманців у ЦАР в численних злочинах: викрадення людей, зґвалтування, масові розстріли.

Лівія. Тут контингент російських найманців перебуває з 2019 року, коли "вагнери" стали на бік генерала Халіфа Хафтара, який штурмував Тріполі.

За різними оцінками, вагнерівців у Лівії від 2 до 7 тисяч чоловік, і на озброєнні у них є навіть авіація. Бізнес найманців тут – видобуток корисних копалин.

Малі. В цій країні при владі перебуває хунта на чолі з полковником Асімі Гоїтою. Саме він запросив найманців ПВК "Вагнер" в Малі 2021 року. Зараз вагнерівців в Малі налічується близько тисячі.

Тимчасова влада Малі називає найманців "інструкторами", які допомагають стабілізувати ситуацію з безпекою в країні. Однак, за даними Білого дому, з кінця 2021 року уряд Малі сплатив вагнерівцям близько 200 млн доларів, а ситуація з безпекою лише погіршилася. Затримання людей, грабежі, страти і масові розстріли – от, чим займається "Вагнер" в Малі.

Нігер. Тут найманці ПВК "Вагнер" ще не встигли окопатися, але мають на це всі шанси.

Річ у тім, що в липні в Нігері захопили владу путчисти, змістивши законного президента Мохамеда Базума. Одразу після цього почала з’являтися інформація, що заколотники на чолі з генералом Муссою Салау Барму мають наміри покликати вагнерівців до себе, щоб втримати владу. В Нігер навіть літала в.о. першого заступника голови Госдепу США Вікторія Нуланд, щоб переконати путчистів не співпрацювати з росіянами. Втім, за свідченнями іноземних журналістів, в Нігер вже прибувають перші групи найманців "Вагнера".

Що буде з бізнесом рф в Африці

Звісно, що перелік місць присутності російських найманців в Африці не обмежується вищезазначеними країнами. Вагнерівці дислокуються в Судані, Алжирі, Анголі на Мадагаскарі та, звісно ж, Сирії.

"І персоналія пригожина в Африці була унікальна тим, що він спромігся створити зі звичайної ПВК фактично регіональну бізнес-імперію, — пояснює "Телеграфу" політичний аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич. – Пригожин це медіа-група "Патріот" і інформаційні операції, і в Африці вони також ідуть, тому що він володів однією з найбільших радіостанцій на континенті (Lengo Songo. — Ред.) Це політичний консалтинг. Хочу нагадати, завдяки кому президент Мадагаскару став президентом, а колишній політтехнолог пригожина отримав мадагаскарське громадянство і працює радником президента з питань безпеки. Гірничо-розвідувальній, гірничо-видобувний бізнес. І тут річ не лише в золоті, а в так званій "великій трійці", важливій для росії: титан, вольфрам, уран. І розвідку цих копалин вели також структури пригожина разом з місцевими, а якщо поклади підтверджувалися, то віддавали цей бізнес російським компаніям. Тому це ціла бізнес-імперія, фактично транснаціональна корпорація, яка тримається на військовій силі. І це унікальна ситуація"

Але що буде з цим усім злочинним бізнесом після ліквідації ватажка ПВК "Вагнер"? Чи втратить росія в Африці свої позиції?

На думку експертів видання, цього не станеться.

По-перше, через бажання співпраці самих африканських режимів з російським.

"Запит на російських найманців і співпрацю в оборонній сфері йде безпосередньо від країн Африки", — коментує "Телеграфу" дослідниця-африканістка фундації Global Ukraine Марта Олійник-Дьомочко.

"В будь-якому разі вони не можуть діяти самостійно, їм потрібна підтримка з москви", — додає "Телеграфу" заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

По-друге, сама рф вкрай зацікавлена вести злочинний бізнес на Чорному континенті.

"Для росії цей бізнес просто необхідний, оскільки дозволяє отримувати доходи в бюджет для продовження її терористичної війни", — пояснює Марта Олійник-Дьомочко.

А коли є таке палке порозуміння, то чи може йому щось стати на заваді? Насправді може. Але в короткостроковій перспективі.

"Є шанс на розбалансування. Можуть рватися логістичні ланцюжки (вагнерівці в Лівії отримують постачання авіацією Міноборони рф. — Ред.), виходити з-під контролю окремі підрозділи", — каже Данилов.

"Принаймні короткостроково буде певне падіння можливостей рф координувати через вагнерівців свою діяльність в Африці. Тим паче, що може бути певна хвиля обурення серед самих вагнерівців, через ліквідацію пригожина", — додає в коментарі "Телеграфу" співзасновник Центру дослідження Африки Юрій Олійник.

Крім того, у африканських партнерів рф можуть виникнути незручні запитання.

"Адже пригожин відігравав важливу роль в Африці в іміджевому плані. Він ретранслював наратив про сильного путіна, політика, який залізною рукою тримає владу у себе в країні. Ніби-то якщо ви будете співпрацювати з рф, у вас так само в країні буде. Але ситуація з вбивством пригожина показує: російський лідер не такий вже й сильний. І якщо у тебе внутрішні проблеми, то, може, ти не здатен й іншим країнам гарантувати безпеку", — резюмує Марта Олійник-Дьомочко.

Переділ власності

Однак навіть без пригожина, принципово позиції рф на континенті не зміняться. Такої думки дотримуються всі експерти видання.

"Вагнерівців інкорпорують під безпосередній путінський контроль, але в країнах Африки вони продовжать свою діяльність. Наприклад, коли був пригожинський путч, президент ЦАР Туадера казав, що вони співпрацюють безпосередньо з росією, а не з ПВК "Вагнер". Тому доки є запит на те, щоб російські військові були в регіоні і допомагали типу стабілізувати ситуацію, а насправді — зміцнювати владу президентів, хунт, доти вони і будуть там присутні", — підкреслює дослідниця-африканістка.

Змінитися може лише структура російського бізнесу в Африці, сама його модель, яку побудував пригожин.

"Питання в тому: хто буде новим куратором цього напряму. Все одно росія зацікавлена в існуванні ПВК і розвитку індустрії приватних військових кампаній. Відбудеться демонополізація і це означатиме, що Африка буде в зоні відповідальності не однієї структури, а декількох. Причому вони, скоріше за все, будуть сформовані на базі колишніх загонів ПВК "Вагнер" з послідовним додаванням інших ПВК.

До речі, процес цей вже йшов і раніше, адже охорону видобутку нафти поступово перебирала на себе ПВК, створена "Лукойлом" (російська нафтова компанія. — Ред.) "Луком – А". Ця ж група входила до захисту ключових осіб менеджменту партнерів російських компаній. Відбувалися спроби зайти новим ПВК в Лівію. В Зімбабве, швидше за все, будуть входити росіяни, але не "Вагнер". Тому тут питання демонополізації і створення нових ПВК, але з найманцями нічого не буде, вони будуть працювати далі.

Просто на базі однієї бізнес-імперії з’являться декілька компаній. Простий приклад: як в Україні проходив процес демонополізації державних корпорацій. Замість одного великого "Центренерго" з’явилося декілька обленерго. Але від цього система не змінюється і працівники залишаються на місцях", — резюмував Ігар Тишкевич.