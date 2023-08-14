ПВК "Вагнера" в Білорусі небезпечна для України за однієї умови: пояснення генерала

Є фактор, який знижує можливість раптового нападу

На території Білорусі знаходиться понад 6 тисяч "вагнерівців", які прибули після заколоту, що провалився в Росії, але на даний момент вони не надають загрози для України. Однак є ознаки того, що в майбутньому військова загроза все ж таки може виникнути.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

"Наприкінці липня 2023 року, після невдалого військового заколоту до Білорусі здійснено перегрупування основних сил ПВК "Вагнер". На даний час викрито ряд ознак, які можуть опосередковано свідчити про військові загрози у майбутньому або вже триваючу сплановану інформаційно-психологічну операцію (операцію з дезінформації)", — сказав він.

За словами Наєва, не відкидається пошук нових можливостей ворогом штучної дестабілізації обстановки на східному фланзі НАТО, зокрема на кордонах з Польщею, Литвою та Латвією. Ціль таких дій може полягати в тому, щоб відвернути увагу від України.

Генерал додав, що ситуація ретельно контролюється і зараз ознак створення ударних угруповань противника не виявлено. Це своєю чергою знижує ймовірність раптового нападу найближчим часом.

"Станом на зараз на території Республіки Білорусь перебуває до 6,5 тисяч осіб – найманців ПВК "Вагнер". У військовій науці є два поняття – військова небезпека і військова загроза. Для цивільних пояснюю, якщо їде автомобіль – це небезпека, а якщо він їде прямо на тебе – це загроза. Тож, перебування ПВК "Вагнер" у Білорусі є небезпека, але коли вони створять відповідні або диверсійно-розвідувальні групи, або наземне наступальне угруповання, це і стане реальною загрозою. Тож, ми не очікуємо, коли ця загроза утвориться, ми робимо все, щоб підвищити наші оборонні спроможності", — підсумував Наєв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Сергій Наєв розповів, що повторний наступ окупантів до Києва ніхто ніколи не виключав. Він також пояснив, від чого це залежатиме.