Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко рекомендує не вірити чуткам про виведення "вагнерівців" з Білорусі

Історія про "виведення" з Білорусі ПВК "Вагнер" набуває дещо неадекватного характеру. У той час як жодних ознак виведення "вагнерів" із РБ не спостерігається, а якраз навпаки, табір розширюють, із навчань не вилазять …

На даний час, з початку серпня, на територію росії не виїхало жодної колони ПВК "Вагнер" і, знову ж таки, навпаки, 1 серпня був заїзд у саму Білорусь. Крім того, табір, у якому нині трохи більше ніж 5 тис особового складу та який може розмістити 8 тис, розширюється для розміщення понад 8 тис. осіб.

Крім того, звучить низка інших питань щодо подальшої долі ПВК "Вагнер", починаючи від того, що вони незабаром навіщось терміново повернуться в росію, до їхньої чергової появи в зоні бойових дій в Україні.

Також дещо дивно звучить твердження про ймовірне повернення ПВК "Вагнер" до росії. Щодо цього у мене виникає вже своє питання: а вони її покидали? У Білорусі зараз перебуває 5 тис "вагнерів", а де решта? За найскромнішими оцінками в росії діючих та колишніх "вагнерів" 20 тис.

Навіщо їх виводити з Білорусі, навіщось у росію, коли їх у росії й так достатньо.

Що ж до повернення до зони БД, то поки що цього не передбачається. ПВК "Вагнер" замінили в зоні БД іншим м’ясом, наприклад БАРСами, Шторм-Z, ТрВ та іншими ПВК типу "Смолоскип", "Полум’я", "Редут", "Патріот" і т.д.

Власне, начебто й не зрозуміло, чому зараз так сильно форсують тему з певним висновком ПВК "Вагнер" з Білорусі, а насправді все просто — для зниження пильності країн, що межують із РБ. Річ у тому, що занадто багато галасу було після появи "вагнерів" і безпека на кордоні з РБ зросла.

Схоже, вкидання про виведення "вагнерів" робляться саме для того, щоб знизити пильність у прикордонній з Білоруссю зоні, для спрощення диверсійної діяльності самим "вагнерам".

Звичайно, хотілося б, щоб цього угрупування не було в РБ, але воно є, а самообман деструктивний і згубний.

Джерело: пост Коваленка в Telegram.