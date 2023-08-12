Через півроку: Грозєв анонсував гучні події в росії та пов’язав їх з пригожиним

У росії назріває невдоволення

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat вважає, що через півроку або голова "ЧВК Вагнер" євгеній пригожин "буде мертвий", або в росії "відбудеться другий переворот".

Такий прогноз він дав в інтерв’ю Financial Times

"Путін... назвав пригожина зрадником. Усі знають, що роблять із "зрадниками", а путін цього не зробив. Він (путін – ред.) хоче бачити його мертвим. Поки що він не може цього зробити. Через півроку чи пригожин буде мертвий, або відбудеться другий переворот", — пояснив свою думку Грозєв.

Він додав, що хоча частина російської еліти незадоволена санкціями, в умовах яких їм доводиться жити через розв’язану путіним війну, поки вони не готові до повалення глави кремля. Однак надалі такі передумови можуть виникнути.

"Або дилема ув’язненого може бути вирішена, або вони просто позбудуться його за допомогою більш скоординованого перевороту. Такого поки що немає ні серед олігархів, ні серед міністрів, ні серед ФСБ. Але для решти еліти неприємно жити в умовах Північної Кореї із замороженими банківськими рахунками. Можуть відбутися й інші тригери. Скажімо, зміна ситуації на фронті", – міркує Христо Грозєв.

Як розповідав "Телеграф", радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що внаслідок свого "бунту" пригожин отримав усе, що хотів.