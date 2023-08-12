Через полгода: Грозев анонсировал громкие события в россии и связал их с пригожиным

В россии назревает недовольство

Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat считает, что через полгода либо глава "ЧВК Вагнер" евгений пригожин "будет мертв", либо в россии "произойдет второй переворот".

Такой прогноз он дал в интервью Financial Times

"Путин… назвал пригожина предателем. Все знают, что делают с "предателями", а путин этого не сделал. Он (путин – ред.) хочет видеть его мертвым. Пока что он не может этого сделать. Через полгода или пригожин будет мертв, или произойдет второй переворот", — пояснил свое мнение Грозев.

Он добавил, что хотя часть российской элиты недовольна санкциями, в условиях которых им приходится жить из-за развязанной путиным войны, пока они не готовы к свержению главы кремля. Однако в дальнейшем такие предпосылки могут возникнуть.

"Либо дилемма заключенного может быть решена, либо они просто избавятся от него с помощью более скоординированного переворота. Такого пока нет ни среди олигархов, ни среди министров, ни среди ФСБ. Но для остальной элиты неприятно жить в условиях Северной Кореи с замороженными банковскими счетами. Могут произойти и другие триггеры. Скажем, изменение ситуации на фронте", — рассуждает Христо Грозев.

Как рассказывал "Телеграф", советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в результате своего "бунта" пригожин получил все, что хотел.