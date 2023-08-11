Новые санкции США против путинских олигархов: "прилетело" и тому, кто хотел стать украинцем

Российский олигарх Михаил Фридман имеет связи с Украиной

США расширили санкции против россии. В список вошли основатели "Альфа-Банка" Михаил Фридман и Петр Авен, а также два бывших крупных акционера "Альфа-Групп" Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

Об этом сказано на портале Минфина США. Помимо этих лиц в санкционный список США попали российский союз промышленников и предпринимателей.

В сообщении ведомства сказано, что все американские активы Фридмана, Авена, Кузьмичева, Хана и других будут заморожены. Американским компаниям запрещено заключать сделки с этими физлицами. Отметим, что Михаил Фридман впервые попал в санкционный список США, до этого против него ввели санкции в Евросоюзе, а именно в Великобритании, а также в Канаде, Швейцарии, Новой Зеландии и Австралии. В Европе и других государствах заявили, что наложили санкции на бизнесменов из-за того, что считают их близким кругом владимира путина, а также подозревают в финансировании войны в Украине.

Напомним, что летом 2022 года стало известно о том, что Михаил Фридман и Петр Авен якобы получили украинское гражданство и будут платить налоги в Украине, хотя российская "Альфа-групп" опубликовала опровержение. Стоит отметить, что Фридман, и Авен являются одними из крупнейших российских бизнесменов и входят в ТОП-30 богачей страны-оккупанта. Их состояние оценивают примерно в 13,3 млрд долларов и 5,3 млрд долларов соответственно.

Осенью прошлого года также стало известно, что Михаил Фридман предложил Украине 1 млрд долларов в замен на то, что страны Запада снимут с него санкции. Помимо этого, российского олигарха в марте 2022 года включили в санкционный список в Украине, а позже лишили прав управлять "Альфа-Банком" в Украине, который в июле 2023 года национализировали.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США заявили о готовности ввести санкции против Ирана, который активно помогает россии в войне против Украины.