Кабмин поставил точку в вопросе бывшего "Альфа банка": важные подробности

"Сенс" становится государственным банком

Кабинет министров Украины принял решение о национализации "Сенс Банка", выведенного ранее из рынка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Так, в пятницу, 21 июля, было принято решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.

"Ну и главная часть по экс-Альфе (сейчас "Сенс банк") Правительство приняло решение купить банк за 1 гривну. "Сенс" становится государственным банком. Орган управления Минфин. P.S. Вот это гривна окрепла, уже за нее банк можно купить", — отметил Железняк.

Таким образом банк будет государственным и под управлением Министерства финансов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце мая текущего года Верховна Рада приняла решение насчет национализации банков, владельцами которых являются подсанкционные лица. Таким образом, это коснулось "Сенс Банка" (бывший "Альфа Банк"). Стоит добавить, что клиенты этого банка не заметят этих изменений, но для страны этот шаг был крайне важным.