НБУ принял важное решение по бывшему "Альфа-Банку": детали

Пока банком будет управлять временная администрация

Украина продолжает национализировать финансовые активы и имущество, принадлежащее российской федерации, но находящееся на территории нашей страны.20 июня Национальный банк Украины принял решение, которое позволит передать "Сенс Банк" в собственность государства.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам в НБУ приняли решение вывести из рынка "Сенс Банк" и обратиться с предложением к Кабмину насчет участия государства в этой процедуре. Он отметил, что к такому решению привел тот факт, что владельцы банка связаны с россией и поддерживают действия страны-агрессора.

Тут следует напомнить, что "Сенс Банк" — это бывший "Альфа-банк", принадлежащий подсанкционным россиянам — Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову.

"В условиях действия в Украине военного положения и с учетом текущего финансового состояния АО "Сенс Банк" все вышеперечисленное представляет угрозу интересам вкладчиков и других кредиторов банка. В таких условиях в соответствии с требованиями закона Украины "О банках и банковской деятельности" Национальный банк обязан принять решение о выводе системно важного АО "Сенс Банк" с рынка", — говорят в НБУ.

Что теперь будет с пользователями Сенс Банка

По словам директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светланы Рекрут, в период действия временной администрации ограничений на пользование средствами для физических лиц не будет.

"Важная информация. Как будет работать банк в эти дни. Ограничения на средства физических лиц не будет", — сообщила она.

Пользователи и дальше смогут снимать деньги в банкоматах и использовать овердрафты.

"Что касается юридических лиц. Мы сейчас работаем на прием платежей от юридических лиц, а выходные платежи будут работать завтра со второй половины дня", — подчеркнула Рекрут.

Юрлица смогут спокойно отправлять свои средства завтра, 21 июля, со второй половины дня.

А вот договоры по кредитованию в течении этих дней действовать не будут.

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Напомним, что 11 июля, по материалам украинских правоохранителей, Высшим антикоррупционным судом приняты решения о применении санкций к ряду коммерческих структур и их владельцев. В собственность государства перешли такие активы, как например, ТРЦ Ocean Plaza.