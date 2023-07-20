НБУ ухвалив важливе рішення щодо колишнього "Альфа-Банку": деталі

Поки банком керуватиме тимчасова адміністрація

Україна продовжує націоналізувати фінансові активи та майно, що належить російській федерації, але знаходиться на території нашої країни. 20 червня Національний банк України ухвалив рішення, яке дозволить передати "Сенс Банк" у власність держави.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, в НБУ ухвалили рішення вивести з ринку "Сенс Банк" і звернутися з пропозицією до Кабміну щодо участі держави в цій процедурі. Він зазначив, що до такого рішення призвів той факт, що власники банку пов’язані з росією та підтримують дії країни-агресора.

Тут слід нагадати, що "Сенс Банк" — це колишній "Альфа-банк", що належить підсанкційним росіянам — Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.

"В умовах дії в Україні воєнного стану та з урахуванням поточного фінансового стану АТ "Сенс Банк" все вищезгадане становить загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів банку. У таких умовах відповідно до вимог закону України "Про банки та банківську діяльність" Національний банк зобов’язаний прийняти рішення про виведення системно важливого АТ "Сенс Банк" з ринку ", — кажуть у НБУ.

Що тепер буде з користувачами Сенс Банку

За словами директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлани Рекрут, у період дії тимчасової адміністрації обмежень на користування коштами для фізичних осіб не буде.

"Важлива інформація. Як працюватиме банк у ці дні. Обмеження на кошти фізичних осіб не буде ", — повідомила вона.

Користувачі й надалі зможуть знімати гроші у банкоматах та використовувати овердрафти.

"Що стосується юридичних осіб. Ми зараз працюємо на прийом платежів від юридичних осіб, а вихідні платежі працюватимуть завтра з другої половини дня", — наголосила Рекрут.

Юрособи зможуть спокійно надсилати свої кошти завтра, 21 липня, з другої половини дня.

А ось договори з кредитування протягом цих днів не діятимуть.

Інші важливі новини на по цій темі:

З понеділка банк стане державним

Вікторія Степанець очолить тимчасову адміністрацію (вона є співробітником фонду гарантування)

Нагадаємо, що 11 липня, за матеріалами українських правоохоронців, Вищим антикорупційним судом ухвалено рішення про застосування санкцій до низки комерційних структур та їх власників. У власність держави перейшли такі активи, як, наприклад, ТРЦ Ocean Plaza.