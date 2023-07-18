Чим насправді займалася Альфа-груп Фрідмана в Україні і чому Альфа повинна бути знищена

Український блогер, телеведучий, публіцист та політичний діяч Антон Швець розповів про спроби захоплення бізнес-центру Торонто

Там Альфа замовила у хароших росіян з Медузи статтю про Альфа-банк. У цій статті неполживі журналісти розповідають, що все не так однозначно з Фрідманом, що законопроєкт за яким буде націоналізовуватися Альфа "бєспрєдєльний". Що українці то "звичайні грабіжники", яким "пішла карта" і банк забирають, лише тому, що є певна "інформаційна тема".

Окей. Ну то я розповім, чим насправді займалася Альфа-груп в Україні, хто тут блд грабіжник і чому Альфа повинна бути знищена.

Для багатьох українських бізнесменів, яким не пощастило стикнутися з Альфою, не є секретом те, що Альфа-груп це рейдери. Не такі зухвалі(принаймні в Україні), як Коломойський або Саша-Стоматолог звісно. Але достатньо системні та успішні. Деякі кейси я вже описував раніше, деякі ні. Всі ці старі кейси я описувати не буду, опишу новий. Якщо що, то власників бізнесу, який прямо зараз рейдерить Альфа, я не знаю, ніколи в житті не зустрічав, не спілкувався, не досліджував, а кейс знайшов у ЗМІ. Але він настільки типовий, що пройти повз я не міг.

Це розповідь про бізнес-центр "Торонто" в Києві. Починалася вся історія з того, що для будівництва цього БЦ власники(українсько-канадська фірма) взяли кредит у від Банку Кіпру у 2011 році. Точніше кредит був виданий від українського відділення Банку Кіпру. У 2014 році, після початку війни, Банк Кіпру продав свою українську дочку Альфі. Разом з кредитним портфелем. Після цього позичальники колишнього Банку Кіпру почали спливати у ЗМІ як жертви рейдерства Альфи. Але Торонто тоді пощастило.

Не пощастило потім. Під час відомих подій у сфері охорони здоров’я в 2020 році, які я не можу писати прямо, бо фб песімізує пости про це, у Торонто почалися проблеми. Але БЦ якось їх там вирішував і продовжував платити по кредиту. Але потім почалася повномасштабна війна і стало набагато гірше. БЦ розміщував військових(якщо є якісь підрозділи маякніть у каментах), сам платив за комуналку, волонтерив(точніше його власники волонтерили), але об’єктивної можливості виплачувати кредит вже не було. БЦ почав думати про реструктуризацію кредиту.

І тут власники БЦ "Торонто" припустилися страшної помилки. Напишу про власників прямо. Це Сергій Рись(депутат ВР 3 скликання від Партії Зелених), Сергій Кривошея(те саме), Зенон Поточний(етнічний українець з Канади). Не досліджував їх передісторії, але хлопці припустилися дитячої помилки у взаємодії з Альфою.

Щоб отримати гроші на виплату кредиту, вони вирішили продати частину Торонто Альфі. Звісно Альфа купувала приміщення від яких залежало функціонування комплексу, а не ті які приносили гроші. Але таким чином альфовці отримали фактичний контроль над функціонуванням БЦ. Типова історія про рейдерів. Страшна помилка. Але це була не єдина помилка. Всі гроші від продажу частини Торонто Альфі, барабанний дріб, залишилися лежати в Альфі. В цьому є логіка, типу як забезпечення по виплатах по кредиту, але це друга помилка. Чесно, я хз наскільки потрібно бути людиною далекої від української реальності, щоб маючи справу з Альфою, погодитися на таку угоду. Напишіть в каментах, що ви знаєте про Кривошею та Рися, бо якщо там нічого нема, я готовий сказати, що то кристально чисті люди. Навіть я б таких помилок би не припустився.

Будь-який український бізнесмен з легкістю вам скаже, що сталося далі.

Альфа-банк МИТТЄВО почав вимагати виплати всього кредиту. За 10 календарних днів. Одночасно заблокував функціонування комплексу. Тут потрібна картинка з Пабло Ескобаром, який каже "а чого ти очікував?", перед тим як скормити людину бегемотам у власному ставку.

Виплатити всю суму(41 мільйонів баксів, згідно з результатами судових рішень) власники БЦ не зможуть. В перший день прострочки Альфа подає у суд. Подає не просто так, а використовуючи так званий "суддівський револьвер". Це коли ти подаєш велику кількість позовів, вони рандомно розподіляються серед суддів, а судовий збір оплачуєш тільки тому судді, з яким вже порішано. Відома схема всіх рейдерів.

Справа потрапляє до судді Морозова. На нього є скарга в ВРП, що він у розгляді іншої справи по кредитам дивно став на бік Альфи. Це не порішаний суддя. Це тупо альфівський суддя. За чутками, які я почув від людей на "суддівському ринку"(боже як соромно), дружина судді Морозова є приватним нотаріусом, яка обслуговує, ото несподіванка, Альфа-банк.

Далі починається судова тягомотина, Альфа списує кошти від продажу частини Торонто собі(ну як гроші можна було залишити Альфі?), суддя Морозов розуміючи, що справа не така проста і завтра Альфа може скінчитися, видає рішення по ітогу всього не дуже щоб на користь Альфи, але того рішення не публікує. Тому власники БЦ з рішенням нічого зробити не можуть. Знову ж таки типова схема українського рейдерства. Це все не історії якихось минулих років. ЦЕ ВСЕ ПРЯМО ЗАРАЗ РОБЛЯТЬ. Апеляція на порішалово Морозова буде 20 липня, тобто через два дні.

Висновки.

Альфа-банк це точка входу для російських рейдерів в Україну. Вони можуть купувати інші банки і їх кредитні портфелі, а далі забезпечувати якусь легалізацію рейдерства. Абсолютно законно. Але Альфа це грабіжники. Вони це вміють, як я вже казав, в мене таких історій десятки. І там мова про гроші, які на порядок більші питання навколо якогось БЦ. Це заводи. Іноді унікальні або навіть європейські монополісти. І кожного разу я бачу там рейдер-команду Альфи.

Зараз нам там хароші росіяни разом з людьми, які обрали в АРМА головою Думу, розповідають, що нас чекають страшні позови у міжнародні арбітражі. Дійсно чекають. Але знищення російських важелів впливу на Україну, це не питання грошей. Це питання цивілізаційного вибору і забезпечення цього вибору силами всього українського народу. Вся ця пошесть повинна бути знищена, бажано якомога травматичніше.

Щоб, ска, кожний росіянин плакав кровавими сльозами при одній думці "інвестувати" щось колись в Україну. Навіть коли ти "інвестуєш", а насправді просуваєш кремлівське бабло.

Я чую, що у Альфи гарний застосунок, а тепер Альфу забере держава, і буде якось незручно. Розкажіть про це тим бізнесменам у яких віджимала Альфа. Як їм було "зручно".

Я знаю, що мене тут спитають, що закон вже прийнятий, і НБУ вже може націоналізувати Альфу. До кого мої вимоги? Відповім, що Фрідман і компанія вставляють гроші в будь-кого у українській владі, аби затримати націоналізацію. Націоналізація це складний процес, який стосується не лише НБУ. На жаль.

Чого я хочу?

Я хочу такої країни, в якій інвестор буде користуватися інвестиційною логікою, а не знаннями про те, як зробити все, так щоб завтра в тебе то все не забрали. БЦ Торонто та його власники думали, як інвестори. Тепер вони думають, що їх зустріла Україна. А насправді їх зустріла Альфа та її судді. Так не повинно бути.

Я хочу, щоб після націоналізації, у Альфу держава відправила таких людей, які знайдуть всю ту дикуху, яку творила Альфу весь цей час і перетворять її на кримінальні справи всій альфовській двіжусі. Максимально травматично. Як було у Приваті. Такий шлях. До кровавої бульки з носу. До Лондонських судів і втрати мільярдів.

Націоналізація Альфи повинна статися якомога швидше. Бо вони пилять з кожного кутка прямо зараз.

Зробіть це вже.

Джерело: допис Швеця в Facebook.