Рада приняла важное решение насчет банков: что ждет "Альфа-банк" и коснется ли это клиентов

Верховная Рада приняла важное для Украины решение о национализации банков, которые принадлежат подсанкционным лицам

Верховная Рада Украины приняла решение, которым разрешила национализировать банки, которые принадлежат лицам, попавшим под санкции. Это касается и "Сенс Банка", который ранее носил название "Альфа Банк".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, это решение поддержали 305 народных избранников.

Национальный банк Украины после этого решения получил полномочия при определенных обстоятельствах, которые связаны с наложением санкций на финучреждение или его владельцев, принимать ряд решений. А именно:

о запрете подсакционному лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке;

об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка (не определенного системно важным) или о выводе с рынка системно важного банка (национализация).

Один из основателей партии "Демократический Топор" и известный блоггер Антон Швец объяснил, почему это победа для Украины и при чем тут "Сенс Банк". По его словам, клиенты банка, который в прошлом носил название "Альфа-банк", не заметят никакой разницы от национализации банка, но для страны это весомый шаг.

В поддержку этого решения проголосовали 305 народных депутатов несмотря на то, что Киев сегодня днем обстреливали российскими ракетами. Свои голоса "за" отдали даже члены запрещенной ОПЗЖ.

Анатолий Швец добавил, что после того, как этот законопроект станет законом (его должен подписать президент), шаг за Нацбанком Украины.

"Кажется ждать реакции НБУ также недолго. Многие специалисты могут даже рассчитать дату, когда все произойдет, но я ее здесь писать не буду. Напомню, что большинство клиентов Альфы ничего не почувствуют и не заметят. Ибо это национализация. Ибо фактически банк поедет по такой же процедуре, как и Приват. Уснет с одним руководством, проснется с другим. Мои поздравления депутатам. Мои приветствия команде НБУ", — написал Швец.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине ликвидировали Айбокс Банк, которому принадлежали терминалы IBOX. Причиной ликвидации стали систематические нарушения законодательства. Работу IBOX подключили к другому банку в короткие сроки.