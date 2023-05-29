Рада прийняла важливе рішення щодо банків: що чекає на "Альфа-банк" і чи торкнеться це клієнтів

Верховна Рада ухвалила важливе для України рішення про націоналізацію банків, що належать підсанкціонованим особам

Верховна Рада України ухвалила рішення, яким дозволила націоналізувати банки, які належать особам, які потрапили під санкції. Це стосується і "Сенс Банку", який раніше мав назву "Альфа Банк".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, це рішення підтримали 305 народних обранців.

Національний банк України після цього рішення отримав повноваження за певних обставин, пов’язаних із накладенням санкцій на фінустанову або її власників, приймати низку рішень. А саме:

про заборону підсакційній особі набувати або збільшувати суттєву участь у банку;

про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (не визначеного системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація).

Один із засновників партії "Демократична Сокира" та відомий блогер Антон Швець пояснив, чому це перемога для України і до чого тут "Сенс Банк". За його словами, клієнти банку, який у минулому звався "Альфа-банк", не помітять жодної різниці від націоналізації банку, але для країни це вагомий крок.

На підтримку цього рішення проголосували 305 народних депутатів, незважаючи на те, що Київ сьогодні вдень обстрілювали російськими ракетами. Свої голоси за віддали навіть члени забороненої ОПЗЖ.

Анатолій Швець додав, що після того, як цей законопроект стане законом (його має підписати президент) крок за Нацбанком України.

"Здається чекати реакції НБУ також недовго. Багато фахівців можуть навіть розрахувати дату, коли все відбудеться, але я її тут писати не буду. Нагадаю, що більшість клієнтів Альфи нічого не відчують і не помітять. Бо це націоналізація. Бо фактично банк поїде такою ж процедурою, як і Приват. Засне з одним керівництвом, прокинеться з іншим. Мої вітання депутатам. Мої вітання команді НБУ", — написав Швець.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні ліквідували Айбокс Банк, якому належали термінали IBOX. Причиною ліквідації стали систематичні порушення законодавства. Роботу IBOX підключили до іншого банку за короткий термін.