Украинский блоггер, телеведущий, публицист и политический деятель Антон Швец рассказал о попытках захвата бизнес-центра Торонто

Там Альфа заказала у хороших россиян из Медузы статью об Альфа-банке. В этой статье неполживые журналисты рассказывают, что все не так однозначно с Фридманом, что законопроект по которому будет национализироваться Альфа "беспредельный". Что украинцы это "обычные грабители", которым "пошла карта" и банк забирают, только потому, что есть определенная "информационная тема".

Окей. Ну то я расскажу, чем на самом деле занималась Альфа-групп в Украине, кто здесь блд грабитель и почему Альфа должна быть уничтожена.

Для многих украинских бизнесменов, которым не удалось столкнуться с Альфой, не секрет, что Альфа-групп это рейдеры. Не такие дерзкие (по крайней мере, в Украине), как Коломойский или Саша-Стоматолог, конечно. Но достаточно системные и успешные. Некоторые кейсы я уже описывал раньше, некоторые – нет. Все эти старые кейсы я не буду описывать, опишу новый. Если что, то владельцев бизнеса, который прямо сейчас рейдерит Альфа, я не знаю, никогда в жизни не встречал, не общался, не исследовал, а кейс нашел в СМИ. Но он настолько типичен, что пройти мимо я не мог.

Это рассказ о бизнес-центре "Торонто" в Киеве. Начиналась вся история с того, что для строительства этого БЦ владельцы (украинско-канадская фирма) взяли кредит от Банка Кипра в 2011 году. Точнее, кредит был выдан от украинского отделения Банка Кипра. В 2014 году после начала войны Банк Кипра продал свою украинскую дочку Альфе. Вместе с кредитным портфелем. После этого заемщики бывшего Банка Кипра начали всплывать в СМИ как жертвы рейдерства Альфы. Но Торонто тогда повезло.

Не повезло потом. Во время известных событий в сфере здравоохранения в 2020 году, которые я не могу писать прямо, потому что ФБ пессимизирует посты об этом, у Торонто начались проблемы. Но БЦ как-то их там решал и продолжал платить по кредиту. Но потом началась полномасштабная война и стало гораздо хуже. БЦ размещал военных (если есть какие-то подразделения маякните в комментах), сам платил за коммуналку, волонтерил (точнее его владельцы волонтерили), но объективной возможности выплачивать кредит уже не было. БЦ стал думать о реструктуризации кредита.

И здесь владельцы БЦ "Торонто" допустили страшную ошибку. Напишу о владельцах прямо. Это Сергей Рысь (депутат ВР 3 созыва от Партии Зеленых), Сергей Кривошея (то же), Зенон Поточный (этнический украинец из Канады). Не исследовал их предыстории, но ребята допустили детскую ошибку во взаимодействии с Альфой.

Чтобы получить деньги на выплату кредита, они решили продать часть Торонто-Альфи. Конечно Альфа покупала помещения, от которых зависело функционирование комплекса, а не те, которые приносили деньги. Но, таким образом, альфовцы получили фактический контроль над функционированием БЦ. Типичная история о рейдерах. Страшная ошибка. Но это была не единственная ошибка. Все деньги от продажи части Торонто Альфе, барабанная дробь, остались лежать в Альфе. В этом есть логика типа как обеспечение по выплатам по кредиту, но это вторая ошибка. Честно, я хз насколько нужно быть человеком далеким от украинской реальности, чтобы имея дело с Альфой, согласиться на такое соглашение. Напишите в комментах, что вы знаете о Кривошее и Рыси, потому что если там ничего нет, я готов сказать, что это кристально чистые люди. Даже я бы таких ошибок не допустил бы.

Любой украинский бизнесмен с легкостью скажет вам, что произошло дальше.

Альфа-банк МГНОВЕННО потребовал выплаты всего кредита. Через 10 календарных дней. Одновременно заблокировал функционирование комплекса. Здесь нужна картинка с Пабло Эскобаром, который говорит "а чего ты ожидал?", прежде чем скормить человека бегемотам в собственном пруду.

Выплатить всю сумму (41 миллионов долларов, согласно результатам судебных решений) владельцы БЦ не смогут. В первый день просрочки Альфа подает в суд. Представляет не просто так, а используя так называемый "судейский револьвер". Это когда ты подаешь большое количество исков, они рандомно распределяются среди судей, а судебный сбор оплачиваешь только судье, с которым уже все решено. Известна схема всех рейдеров.

Дело попадает к судье Морозову. На него есть жалоба в ВСП, что он в рассмотрении другого дела по кредитам странно принял сторону Альфы. Это не "решенный" судья. Это тупо альфовский судья. По слухам, которые я услышал от людей на "судейском рынке" (боже как стыдно), жена судьи Морозова является частным нотариусом, обслуживающим, вот неожиданность, Альфа-банк.

Дальше начинается судебная тягомотина, Альфа списывает средства от продажи части Торонто себе (ну как деньги можно было оставить Альфе?), судья Морозов понимая, что дело не такое простое и завтра Альфа может закончиться, выдает решение по итогу всего не очень чтобы в пользу Альфы, но этого решения не публикует. Поэтому владельцы БЦ с решением ничего поделать не могут. Опять-таки типичная схема украинского рейдерства. Это все не истории прошлых лет. ЭТО ВСЕ ПРЯМО СЕЙЧАС ДЕЛАЮТ. Апелляция на решалово Морозова будет 20 июля, то есть через два дня.

Выводы.

Альфа-банк – это точка входа для российских рейдеров в Украину. Они могут покупать другие банки и их кредитные портфели, а дальше обеспечивать некую легализацию рейдерства. Совершенно законно. Но Альфа – это грабители. Они умеют, как я уже говорил, у меня таких историй десятки. И там речь о деньгах, которые на порядок больше вопросов вокруг какого-то БЦ. Это фабрики. Иногда уникальные или даже европейские монополисты. И каждый раз я вижу там рейдер-команду Альфы.

Сейчас нам там хорошие россияне вместе с людьми, избравшими в АРМА председателем Думу, рассказывают, что нас ждут страшные иски в международные арбитражи. Действительно ждут. Но уничтожение российских рычагов влияния на Украину это не вопрос денег. Это вопрос цивилизационного выбора и обеспечение этого выбора силами всего украинского народа. Все это нашествие должно быть уничтожено, желательно как можно травматичнее.

Чтобы, ска, каждый россиянин плакал кровавыми слезами при одной мысли "инвестировать" что-нибудь в Украину. Даже когда ты "инвестируешь", а на самом деле продвигаешь кремлевское бабло.

Я слышу, что у Альфы хорошее приложение, а теперь Альфу заберет государство и будет как-то неудобно. Расскажите об этом тем бизнесменам, у которых отжимала Альфа. Как им было "удобно".

Я знаю, что меня спросят, что закон уже принят, и НБУ уже может национализировать Альфу. К кому мои требования? Отвечу, что Фридман и компания вставляют деньги у кого-либо в украинских властях, чтобы задержать национализацию. Национализация – это сложный процесс, который касается не только НБУ. К несчастью.

Что я хочу?

Я хочу такой страны, в которой инвестор будет пользоваться инвестиционной логикой, а не знаниями о том, как сделать все, так чтобы завтра у тебя все не забрали. БЦ Торонто и его владельцы думали как инвесторы. Теперь они полагают, что их встретила Украина. На самом же деле их встретила Альфа и ее судьи. Так быть не должно.

Я хочу, чтобы после национализации, в Альфу государство отправило таких людей, которые найдут всю ту дичт, которую творила Альфа все это время и превратят ее в уголовные дела всей альфовской движке. Максимально травматически. Как было в Привате. Таков путь. До кровавого пузыря из носа. В Лондонские суды и до потери миллиардов.

Национализация Альфы должна произойти как можно скорее. Потому что они пилят из каждого угла прямо сейчас.

Сделайте это уже.

Источник: сообщение Швеца в Facebook.