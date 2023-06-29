"Это провал": новая глава АРМА поразила журналистов реакцией на скандал

Вместо объяснений глава АРМА накинулась на общественность

Новоназначенная глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума попала в новый скандал, которых в ее биографии хватает. В первый день своего назначения она написала гневный пост, в котором обвинила журналистов в том, что они якобы ведут "грязную компанию" против нее.

Свое мнение на этот счет высказала журналист Любовь Величко. По ее словам, все факты на счет сомнительной репутации Елена Дума назвала домыслами, при этом не предоставив никаких доказательств.

Свой пост Елена Дума написала в поздний час и бросилась обвинять журналистов и активистов, которые напомнили скандалы, в которых замечена новая глава АРМА, в "продажности". Все факты, которые они привели против нее, Дума назвала "домыслами". В частности, речь шла о позорном увольнении с поста исполнительной дирекции ФССУ, а также судебных делах против нее.

"То есть, критикуешь Думу = 100% получил за это деньги! Логика железобетонная", — отметила Любовь Величко.

Кроме негативных высказываний Елена Дума не привела никаких фактов, которые бы опровергали слова журналистов. Вместо этого она "перечислила, какой она замечательный юрист и как любит президента". Однако в конце поста все же поинтересовалась, почему журналисты не просят ее официально прокомментировать эти скандалы и предоставить факты, их подтверждающие или опровергающие.

"Что я сделала – через час после публикации сообщения Думы написала под этим сообщением комментарий с вопросами. Надеясь, что Дума ответит на эти вопросы. Но что делает Дума? Вы угадали — удаляет комментарий. Зайдите на ее страницу — там стерильно чисто, никакого следа присутствия журналиста-расследователя со своими необычными вопросами", — написала Любовь Величко.

Также она продублировала свои вопросы к Елене Думе на своей странице в надежде, что та все же даст ответы:

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Почему вам, опытному юристу, не хватило знаний в области права, чтобы понять, что параллельная работа в Министерстве экологии и партии Наливайченко "Справедливость" противоречит законам "О государственной службе", "О предотвращении коррупции" относительно политической нейтральности? Снова журналисты и активисты виноваты?

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