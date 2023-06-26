Элитный комплекс отдыха под Киевом угодил в скандал из-за пьяных посетителей: ответ вызвал еще больше негатива

Поведение администрации загородного комплекса неприятно удивило как бывшего министра, так и общественность

Загородный комплекс отдыха SHELEST, который находится в Киевской области, попал в скандал. Администрация базы отдыха никак не отреагировала на просьбу гостей успокоить шумную компанию выпивших мужчин, а после в комментариях оставила ответ, который вызвал еще больше вопросов.

Историей поделился украинский медиаменеджер и бывший украинский министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. По его словам, в мирное время пьяные компании вызывали у него, как правило, раздражение, а сейчас — чувство несправедливости и необходимость прекратить такую дерзость.

Вечером 25 июня Владимир Бородянский с компанией приехали на загородную базу отдыха SHELEST на день-два, чтобы переключиться и немного отдохнуть. Однако уже через два часа следа их там не осталось, а все из-за шумных выпивших соседей и администрацию, которая никак не реагировала на просьбы гостей урегулировать ситуацию.

По словам украинского медиаменеджера, группа молодых мужчин была "сильно пьяными, сильно громкими, дерзкими и развязными". Бородянский три раза обращался к администрации SHELEST с просьбой повлиять на поведение шумной кампании, однако менеджер Анна заявила, что "они тоже наши гости". После последней просьбы менеджер сказала, что охрана якобы провела беседу с шумной компанией, но ситуация не улучшилась.

"Грицак написал, что 17% вернувшихся из Афганской и Иранской войн британских ветеранов совершили преступления. 11% тяжких преступлений. Я почувствовал, что я в шаге от прямого конфликта, который непонятно чем закончится…Равнодушие и непонимание таких простых вещей администрацией "Шелеста" – нас поразило…Через два часа уехали", — написал Владимир Бородянский.

Он отметил, что в какой-то из последующих раз такая ситуация может закончиться трагедией. Бизнесу в нашей стране, а также самому государству и базе отдыха SHELEST "нужны новые правила и нормы". Экс-министр культуры добавил, что загородный комплекс потерял его и его товарищей в качестве клиентов.

Сразу же после этого поста он опубликовал второй, где показал, что ему ответила администрация "Шелеста". Руководство базы отдыха оказалось недовольно тем, что Бородянский вынес в публичное пространство "подробности такого интимного вопроса, как частный отдых". Администрация заявила, что предоставляет гостям возможность отдохнуть и избавиться от усталости в рамках закона, а как "стресс влияет на поведенческие модели после нескольких бокалов вина", они предвидеть не могут. К тому же, добавило руководство "Шелеста", они не "позволяют себе указывать людям, что делать, как говорить и тем более не оценивают их действия".

Украинцы в комментариях гневно отреагировали на такое поведение администрации SHELEST. Многие заявили, что больше не будут отдыхать в этом комплексе, а другие считают, что своим ответом руководство заведения только усугубило ситуацию.

Ниже приводим полный текст ответа администрации загородной базы отдыха SHELEST языком оригинала:

"Володимире!

Дуже дякуємо за Вашу думку і за те, що винесли подробиці такого інтимного питання, як приватний відпочинок, у публічну площину. Ми щиро віримо, що Ви це вважаєте внеском у боротьбу за національну ідентичність. Нині справді дуже важливо виявляти й говорити про такі фундаментальні речі як державна мова та її присутність у всіх сферах і проявах життя.

Shelest надає своїм гостям 3 основні сервіси: ресторанний, послуги з розміщення гостей у готельних номерах і корпоративний. Водночас ми не є і не вважаємо себе моральним інститутом, не дозволяємо собі вказувати людям, що робити, як розмовляти й тим паче не оцінюємо їхні дії.

У рамках закону, не порушуючи прав і свобод людини, ми стежимо за порядком у місцях загального користування, де перетинаються інтереси гостей та забезпечуємо безпеку на своєму рівні. Все інше — питання внутрішньої культури наших гостей. Кожна людина сама визначає для себе "систему життєвих координат", культуру слова, думки та дії. Ми до цього ставимося з розумінням і поправкою на перманентний стрес, у якому перебувають люди. А як стрес впливає на поведінкові моделі після кількох келихів вина — ми, за всього бажання, змоделювати не можемо. Команда стикається з подібними кейсами із заздрісною постійністю і точно не ігнорує. Просто Ви прийняли рішення швидше, ніж ми вжили заходів.

Ми приносимо свої щирі вибачення, якщо ситуація образила Вас і близьких, та зіпсувала довгоочікуваний відпочинок. Наше вроджене почуття такту і професійна етика не дозволяє нам вести подальше листування в коментарях. Але відповіли тут, оскільки Ви про це попросили".

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