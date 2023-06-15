"Убирайся назад в Украину": в Германии из поезда грубо выгнали девушку с ребенком

Девушка уже написала жалобу в украинское посольство и обратилась с заявлением в местную полицию

К украинцам стали чаще неприязненно относиться за границей. Не так давно в Стамбуле на Лиге чемпионов на болельщиков накинулись за украинский флаг. А сегодня сеть поразила история об украинке, которую вместе с ребенком высадили с поезда в Германии.

Об этом инциденте рассказала Анастасия Гудыма в своей соцсети. По ее словам, проводница поезда начала злиться, как только узнала, что перед ней украинка.

Руководитель Координационного центра вещания нацменьшинств Национальной общественной телерадиокомпании Анастасия Гудыма ехала в электричке из Клоппенбурга в Оснабрюк, где должна была пересесть на автобус. Но так случилось, что Анастасия перепутала даты и взяла билет не на тот день. По правилам немецкой железной дороги пассажир имеет право купить новый билет прям в поезде.

Однако проводница, которая заметила ошибку и указала на нее, отказалась продавать Анастасии с ребенком новый билет. Более того, она очень разозлилась, когда узнала, что перед ней находится украинка.

"Дама говорит только на немецком. Я понимаю содержание, однако отвечаю на английском, ведь не общаюсь на немецком на должном уровне. Дама не понимает английского и требует ID карточку и почему-то немецкий адрес. Я даю ей свой загранпаспорт, объясняю, что в Германии я не живу, не оформляла ID-карт и помощь и у меня туристическая поездка и я возвращаюсь домой. Дама берет в руки мой паспорт (на немецком) "ааааа Украина, ну все ясно" и еще что-то очень быстро и громко говорит, выкрикивает, смеется, я не уловила суть. Дама в мгновение ока становится агрессивной, бросает мне мой паспорт и громко снова спрашивает о немецкой ID карточке и адресе, я снова все объясняю, подчеркиваю, что не являюсь беженкой в их стране и не получаю помощи, за свой счет нахожусь в Германии", – рассказывает Гудыма.

Украинка извинилась за ошибку и попросила продать ей новый билет с правильной датой. Но проводница не унималась, начала размахивать руками и заявила, что пассажирка обязана сойти на следующей станции. Все попытки Анастасии объяснить ситуацию немка отвергала, а лишь кричала слово "ausgehen", что по-немецки означает "выйти". Украинка попыталась позвонить своему другу, который владеет немецким хорошо, но проводница отказалась его слушать и все требовала, чтобы Анастасия с ребенком покинули электричку.

"Я начинаю звонить своему другу, объясняя даме свои действия, говорю, что сейчас с ней поговорит мой друг на немецком, чтобы мы все выяснили и поладили. Набираю, включаю громкий. Госпожа говорит, что билет не на эту дату и уже должен выйти Друг простит за ошибку в дате билета, спокойно говорит, что уже покупает онлайн билет на сегодня и присылает мне, чтобы она проверила. Она кричит – нет. Друг объясняет, что у меня пересадка на автобус и я спешу, и что купить билет все имеют право непосредственно в поезде, и он уже вот-вот его присылает и не понимает проблемы. Дама не дослушивает, бросает мой телефон на сиденье, хватает мой рюкзак и быстро идет с ним к выходу, крича – ausgehen", — рассказывает девушка.

На следующей станции поезд остановился и Анастасия, поспешно собрав остальные вещи, поспешила за проводницей. Та уже вынесла ее рюкзак и положила его на перрон. Украинка попыталась узнать причину такого поведения и объяснить, что проводница не имеет права так поступать. Но немка не захотела этого слушать и поспешила закрыть двери в вагон перед растерянной девушкой. Напоследок она крикнула, чтобы Анастасия "убиралась в свою Украину", так как в Германии ей делать нечего.

Из-за шока Анастасия не успела сфотографировать проводницу или поезд, а также не смогла записать происходящее на видео. Поезд уехал, оставив ее одну в неизвестной немецкой деревне с ребенком и вещами. Учитывая, что это было воскресенье, то ничего не работало, так как выходной.

"Уже сейчас анализирую, что нужно было вернуться в поезд и бороться дальше, однако все произошло в считанные секунды, и я никак не ожидала таких действий проводницы", – возмущается Анастасия.

Она не поняла, почему почувствовала на себе дискриминацию именно по национальному признаку. По словам украинки, эта боль и унижения не сравнятся даже с физической болью. Она уже написала жалобу перевозчику, заявление в полицию и сообщение в посольство. Анастасия подчеркнула, что подобное не должно происходить ни с кем.

"Подобная ситуация может произойти с каждым и уверенно происходит. Любой человек не должен быть дискриминирован по национальному или другому признаку и ничего не может быть оправданием дискриминационного поведения", – подытожила Гудыма.

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