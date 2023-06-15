"Забирайся назад в Україну": у Німеччині з поїзда грубо вигнали дівчину з дитиною

Дівчина вже написала скаргу до українського посольства і звернулася із заявою до місцевої поліції

До українців стали частіше неприязно ставитись за кордоном. Нещодавно в Стамбулі на Лізі чемпіонів на вболівальників накинулися за український прапор. А сьогодні мережу вразила історія про українку, яку разом із дитиною висадили з поїзда в Німеччині.

Про цей інцидент розповіла Анастасія Гудима у своїй соцмережі. За її словами, провідниця поїзда почала злитися, як тільки дізналася, що перед нею українка.

Керівник Координаційного центру мовлення нацменшин Національної громадської телерадіокомпанії Анастасія Гудима їхала електричкою з Клоппенбурга до Оснабрюка, де мала пересісти на автобус. Але так сталося, що Анастасія переплутала дати та взяла квиток не на той день. За правилами німецької залізниці пасажир має право купити новий квиток прямо у поїзді.

Проте провідниця, яка помітила помилку та вказала на неї, відмовилася продавати Анастасії з дитиною новий квиток. Більше того, вона дуже розлютилася, коли дізналася, що перед нею перебуває українка.

"Пані говорить тільки німецькою. Я розумію зміст, проте відповідаю англійською, адже не спілкуюся німецькою на належному рівні. Пані не розуміє англійської і вимагає ID картку і чомусь німецьку адресу. Я даю їй свій закордонний паспорт, пояснюю, що в Німеччини я не живу, не оформляла ID-карток та допомогу і в мене туристична поїздка і я повертаюся додому. Пані бере в руки мій паспорт (німецькою) "ааааа Україна, ну все ясно" і ще щось дуже швидко і голосно говорить, вигукує, сміється, я не вловила суть. Пані миттєво стає агресивною, кидає мені мій паспорт і голосно знову запитує про німецьку ID картку та адресу, я знову все пояснюю, підкреслюю, що не є біженкою в їхній країні і не отримую допомоги, власним коштом перебуваю в Німеччині", – розповідає Гудима.

Українка вибачилася за помилку та попросила продати їй новий квиток із правильною датою. Але провідниця не вгамувалася, почала розмахувати руками і заявила, що пасажирка зобов’язана зійти на наступній станції. Усі спроби Анастасії пояснити ситуацію німкеня відкидала, лише кричала слово "ausgehen", що німецькою означає "вийти". Українка спробувала зателефонувати своєму другові, який володіє німецькою добре, але провідниця відмовилася його слухати та все вимагала, щоб Анастасія з дитиною покинули електричку.

"Я починаю дзвонити своєму другові, пояснюючи жінці свої дії, кажу, що зараз з нею поговорить мій друг німецькою, щоб ми всі з’ясували і порозумілися. Набираю, включаю голосний. Пані каже, що квиток не на цю дату і вже маю вийти. Друг вибачається за помилку в даті квитка, спокійно каже, що вже купує онлайн квиток на сьогодні і надсилає мені, щоб вона перевірила, вона кричить – ні. Друг пояснює, що у мене пересадка на автобус і я поспішаю і що купити квиток всі мають право безпосередньо в поїзді, і він уже ось-ось його надсилає і не розуміє проблеми. Жінка не дослухає, кидає мій телефон на сидіння, хапає мій рюкзак і швидко йде з ним до виходу, кричачи — ausgehen", — розповідає дівчина.

На наступній станції поїзд зупинився і Анастасія, поспішно зібравши решту речей, поспішила за провідницею. Та вже винесла її рюкзак і поклала його на перон. Українка спробувала дізнатися причину такої поведінки та пояснити, що провідниця не має права так чинити. Але німкеня не захотіла цього слухати і поспішила зачинити двері у вагон перед розгубленою дівчиною. Насамкінець вона крикнула, щоб Анастасія "забиралася до своєї України", оскільки в Німеччині їй робити нічого.

Через шок Анастасія не встигла сфотографувати провідницю чи поїзд, а також не змогла записати те, що відбувається на відео. Поїзд виїхав, залишивши її саму у невідомому німецькому селі з дитиною та речами. На додаток це була неділя та нічого не працювало, оскільки вихідний.

"Вже зараз аналізую, що потрібно було повернутися в поїзд і боротися далі, проте все сталося за лічені секунди, і я ніяк не очікувала на такі дії провідниці", – обурюється Анастасія.

Вона не зрозуміла, чому відчула на собі дискримінацію саме за національною ознакою. За словами українки, цей біль та приниження не зрівняються навіть із фізичним болем. Вона вже написала скаргу перевізнику, заяву до поліції та повідомлення до посольства. Анастасія наголосила, що подібне не повинно відбуватися ні з ким.

"Подібна ситуація може статися з кожним і впевнена відбувається. Будь-яка людина не повинна бути дискримінована за національною чи іншою ознакою і нічого не може бути виправданням дискримінаційної поведінки", — підсумувала Гудима.

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