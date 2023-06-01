"Все одно, кого бити": російський спортсмен прагне крові українців

Боєць ММА знову хоче піти воювати проти України

Російський боєць ММА Володимир Мінєєв, який хоче стати депутатом на окупованій території України, планує знову піти вбивати українців.

Про це спортсмен розповів в інтерв’ю "СЕ". Мінєєв повідомив, що з нетерпінням чекає не виходу в октагон, а відправки на фронт.

– Колеги писали про можливий бій із Петром Романкевичем [білоруським кікбоксером] наприкінці року.

– Це вже четверте прізвище, яке я чую сьогодні. Взагалі, добре, що про це говорять. Отже, чекають на моє повернення.

– А ви чекаєте на відновлення кар’єри?

– Якщо чесно, зараз більше чекаю на своє повернення туди [на війну в Україні]. Хлопці, які там перебувають, мене зрозуміють. Взагалі, все одно, з ким зустрічатися в рингу, з ким битися, кого бити, — сказав Мінєєв.

До речі, у мережі ставлять під сумнів те, що Мінєєв був на передовій Україні. Користувачі жартували, що Володимир, який заявляв, що пішов воювати за батьківщину, насправді воював проти здорового глузду.

Нагадаємо, у 2021 році Мінєєв нокаутував знаменитого російського бійця ММА Магомеда Ісмаїлова.