"Все одно, кого бити": російський спортсмен прагне крові українців
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Боєць ММА знову хоче піти воювати проти України
Російський боєць ММА Володимир Мінєєв, який хоче стати депутатом на окупованій території України, планує знову піти вбивати українців.
Про це спортсмен розповів в інтерв’ю "СЕ". Мінєєв повідомив, що з нетерпінням чекає не виходу в октагон, а відправки на фронт.
– Колеги писали про можливий бій із Петром Романкевичем [білоруським кікбоксером] наприкінці року.
– Це вже четверте прізвище, яке я чую сьогодні. Взагалі, добре, що про це говорять. Отже, чекають на моє повернення.
– А ви чекаєте на відновлення кар’єри?
– Якщо чесно, зараз більше чекаю на своє повернення туди [на війну в Україні]. Хлопці, які там перебувають, мене зрозуміють. Взагалі, все одно, з ким зустрічатися в рингу, з ким битися, кого бити, — сказав Мінєєв.
До речі, у мережі ставлять під сумнів те, що Мінєєв був на передовій Україні. Користувачі жартували, що Володимир, який заявляв, що пішов воювати за батьківщину, насправді воював проти здорового глузду.
Нагадаємо, у 2021 році Мінєєв нокаутував знаменитого російського бійця ММА Магомеда Ісмаїлова.