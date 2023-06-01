"Все равно, кого бить": российский спортсмен жаждет крови украинцев
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Боец ММА вновь хочет пойти воевать против Украины
Российский боец ММА Владимир Минеев, который хочет стать депутатом на оккупированной территории Украины, планирует вновь пойти убивать украинцев.
Об этом спортсмен рассказал в интервью "СЭ". Минеев сообщил, что с нетерпением ждет не выхода в октагон, а отправки на фронт.
– Коллеги писали о возможном бое с Петром Романкевичем [белорусским кикбоксером] в конце года.
– Это уже четвертая фамилия, которую я слышу сегодня. Вообще, здорово, что об этом говорят. Значит, ждут моего возвращения.
– А вы ждете возобновления карьеры?
– Если честно, сейчас больше жду своего возвращения туда [на войну в Украине]. Парни, которые там находятся, меня поймут. Вообще все равно, с кем встречаться в ринге, с кем драться, кого бить, – сказал Минеев.
К слову, в сети ставят под сомнения то, что Минеев был на передовой в Украине. Пользователи шутили, что Владимир, который заявлял, что пошел воевать за родину, на самом деле воевал против здравого смысла.
Напомним, в 2021 году Минеев нокаутировал знаменитого российского бойца ММА Магомеда Исмаилова.