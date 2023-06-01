"Все равно, кого бить": российский спортсмен жаждет крови украинцев

Боец ММА вновь хочет пойти воевать против Украины

Российский боец ММА Владимир Минеев, который хочет стать депутатом на оккупированной территории Украины, планирует вновь пойти убивать украинцев.

Об этом спортсмен рассказал в интервью "СЭ". Минеев сообщил, что с нетерпением ждет не выхода в октагон, а отправки на фронт.

– Коллеги писали о возможном бое с Петром Романкевичем [белорусским кикбоксером] в конце года.

– Это уже четвертая фамилия, которую я слышу сегодня. Вообще, здорово, что об этом говорят. Значит, ждут моего возвращения.

– А вы ждете возобновления карьеры?

– Если честно, сейчас больше жду своего возвращения туда [на войну в Украине]. Парни, которые там находятся, меня поймут. Вообще все равно, с кем встречаться в ринге, с кем драться, кого бить, – сказал Минеев.

К слову, в сети ставят под сомнения то, что Минеев был на передовой в Украине. Пользователи шутили, что Владимир, который заявлял, что пошел воевать за родину, на самом деле воевал против здравого смысла.

Напомним, в 2021 году Минеев нокаутировал знаменитого российского бойца ММА Магомеда Исмаилова.