"Україна дурна": у Чехії школярі цькують однокласницю за її національність (відео)

Справою про цькування маленької українки у школі Чехії вже займається посольство

За кордоном не припиняється цькування українців. Нещодавно українського воїна побили в Німеччині, а цього разу буллінгу в Чехії зазнала маленька Поліна з Коростеня.

Про історію розповів журналіст Віталій Глагола. За його словами, посольство вже вивчає інцидент.

Українка, яка разом із сім’єю виїхала до Чехії, зазнала булінгу в школі за свою національність. Однокласники плюнули їй в обличчя, щойно довідалися, що вона українка, а не росіянка. На кадрах, які у мережу виклала мама дівчинки, чути діалог між Поліною та однолітками:

— Ти росіянка?

— Ні, я українка.

— Україна є курва. Україна дурна. росія краща. росія сильніша.

— росія — лайно.

Після такої відповіді однокласники плюнули маленькій українці в обличчя.

"Наразі, як я маю інформацію, ситуацією з булінгом уже займається Посольство України в Чехії", — резюмував Віталій Глагола.

У коментарях українці обурилися такою поведінкою дітей та наголосили, що вони повторюють лише те, що звикли чути у себе в оточенні.

Поліція має розпочати розслідування. Якщо діти неповнолітні, будуть притягнуті до відповідальності батьки цих дітей. Залучити до конфлікту телебачення, представництво. У жодному разі не вдавати, що нічого не сталося. Залучати якнайбільше організацій до розголосу конфлікту. Треба вміти постояти за себе та за дитину.

Вони кажуть, що росіяни кращі, росіяни сильніші. Зазвичай діти висловлюють, що чують від рідних. Виходить, чують таке.

Діти лише повторюють слова батьків. Восени ми їздили до Польщі, так само чула від підлітків "курви українські" як реакцію на українську мову. Думаю, йдеться не про булінг у школі, а про ставлення світу до українців взагалі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українського школяра погрожують вигнати зі школи в Іспанії через те, що він кривдить росіян. Причиною конфлікту стала кофта з написом "Fuck off Russia", на яку російські школярі могли образитися.