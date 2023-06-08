"Україна дурна": у Чехії школярі цькують однокласницю за її національність (відео)
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Справою про цькування маленької українки у школі Чехії вже займається посольство
За кордоном не припиняється цькування українців. Нещодавно українського воїна побили в Німеччині, а цього разу буллінгу в Чехії зазнала маленька Поліна з Коростеня.
Про історію розповів журналіст Віталій Глагола. За його словами, посольство вже вивчає інцидент.
Українка, яка разом із сім’єю виїхала до Чехії, зазнала булінгу в школі за свою національність. Однокласники плюнули їй в обличчя, щойно довідалися, що вона українка, а не росіянка. На кадрах, які у мережу виклала мама дівчинки, чути діалог між Поліною та однолітками:
— Ти росіянка?
— Ні, я українка.
— Україна є курва. Україна дурна. росія краща. росія сильніша.
— росія — лайно.
Після такої відповіді однокласники плюнули маленькій українці в обличчя.
"Наразі, як я маю інформацію, ситуацією з булінгом уже займається Посольство України в Чехії", — резюмував Віталій Глагола.
У коментарях українці обурилися такою поведінкою дітей та наголосили, що вони повторюють лише те, що звикли чути у себе в оточенні.
- Поліція має розпочати розслідування. Якщо діти неповнолітні, будуть притягнуті до відповідальності батьки цих дітей. Залучити до конфлікту телебачення, представництво. У жодному разі не вдавати, що нічого не сталося. Залучати якнайбільше організацій до розголосу конфлікту. Треба вміти постояти за себе та за дитину.
- Вони кажуть, що росіяни кращі, росіяни сильніші. Зазвичай діти висловлюють, що чують від рідних. Виходить, чують таке.
- Діти лише повторюють слова батьків. Восени ми їздили до Польщі, так само чула від підлітків "курви українські" як реакцію на українську мову. Думаю, йдеться не про булінг у школі, а про ставлення світу до українців взагалі.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українського школяра погрожують вигнати зі школи в Іспанії через те, що він кривдить росіян. Причиною конфлікту стала кофта з написом "Fuck off Russia", на яку російські школярі могли образитися.