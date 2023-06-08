"Украина глупая": в Чехии школьники травят одноклассницу за ее национальность (видео)

Делом о травле маленькой украинки в школе Чехии уже занимается посольство

За рубежом не прекращается травля украинцев. Не так давно украинского воина избили в Германии, а на этот раз буллингу в Чехии подверглась маленькая Полина из Коростеня.

Историю рассказал журналист Виталий Глагола. По его словам, посольство уже изучает инцидент.

Украинка, которая вместе с семьей выехала в Чехию, подверглась буллингу в школе за свою национальность. Одноклассники плюнули ей в лицо, как только узнали, что она украинка, а не россиянка. На кадрах, которые в сеть выложила мама девочки, слышен диалог между Полиной и сверстниками:

– Ты россиянка?

– Нет, я Украинка.

– Украина есть курва. Украина глупа. россия лучше. россия сильнее.

– россия – дерьмо.

После такого ее ответа одноклассники плюнули маленькой украинке в лицо

"Пока, как у меня есть информация, ситуацией с буллингом уже занимается Посольство Украины в Чехии", — резюмировал Виталий Глагола.

В комментариях украинцы возмутились таким поведением детей и отметили, что они повторяют лишь то, что приыкли слышать у себя в окружении.

Полиция должна начать расследование. Если дети несовершеннолетние, то будут привлечены к ответственности родители этих детей. Привлечь к конфликту телевидение, консульство. Ни в коем случае не делать вид, что ничего не произошло. Привлекать как можно больше организаций к огласке конфликта. Надо уметь постоять за себя и за ребенка.

Они говорят, что русские лучше, русские сильнее. Обычно дети высказывают, что слышат от своих родных. Выходит, слышат такое.

Дети только повторяют слова родителей. Осенью мы ездили в Польшу, так же слышала от подростков "курвы украинское" как реакцию на украинский язык. Думаю, речь не о буллинге в школе, а об отношении мира к украинцам вообще.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинского школьника угрожают выгнать из школы в Испании из-за того, что он обижает россиян. Причиной конфликта стала кофта с надписью "Fuck off Russia", на которую российские школьники могли обидться.