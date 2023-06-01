Воина ВСУ не пустили в кафе выпить кофе, потому что он "может напугать детей" (видео)

Сеть поражена цинизмом руководства заведения

В Украине снова разгорается скандал из-за того, что военного не пустили в заведение из-за формы. В прошлый раз событие произошло в элитном ресторане Днепра. Сегодня 1 июня скандал возник в Запорожье.

Видео, которое снял сам мужчина, публикуют в сети. Он общается с представительницей администрации пляжно-развлекательного комплекса "Pool and beach", куда хотел зайти, чтобы выпить кофе в их кафе. Однако из-за военной формы автора видео просто не пустили внутрь. Представительница пояснила, что там отдыхают полторы сотни детей и военный может якобы их испугать:

"У нас отдыхает 140 детей в кампе. Это может немного отвлекать, спугнуть. Вам нужно будет пройти через миллион детей, 140 детей", - заявила девушка.

В итоге воину не удалось договориться о том, чтобы его уронили внутрь. На странице заведения в Instagram возмущены украинцы, в том числе военные, оставляют гневные отзывы. Люди потрясены, что заведение, работающее благодаря жертве украинских воинов, отказывается пустить одного из них на кофе. Также пользователям сети удивительна позиция, что военный может напугать детей.

Отметим, что на странице заведения говорят, что это самый большой бассейн в Запорожье. Напомним, что отношением к военным поразила львовская блоггерша, которая унизила ВСУ на своей странице. Случилось это после скандала с русской музыкой в центре Львова и девушка стала в защиту русской культуры.

Также странный случай произошел в Киеве. Военный в отпуске сидел с женой и собакой на скамейке во дворе дома, когда к ним подошла пенсионерка и потребовала покинуть скамейку. Когда мужчина представился воином ВСУ и начала пренебрежительно с ним общаться.