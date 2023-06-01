Воїна ЗСУ не пустили в кафе випити кави, бо він "може налякати дітей" (відео)

Мережа вражені цинізмом керівництва закладу

В Україні знову розгорається скандал через те, що військового не пустили у заклад через форму. Минулого разу подія сталася в елітному ресторані Дніпра. А сьогодні 1 червня скандал виник у Запоріжжі.

Відео, яке зняв сам чоловік, публікують в мережі. Він спілкується із представницею адміністрації пляжно-розважального комплексу "Poolandbeach", куди хотів зайти, аби випити кави у їхньому кафе. Однак через військову форму автора відео просто не пустили в середину. Представниця пояснила, що там відпочивають півтори сотні дітей і військовий може нібито їх налякати:

"У нас відпочиває 140 дітей в кампі. Це може трохи відволікати, спугнути. Вам потрібно буде пройти через мільйон дітей, 140 діток", — заявила дівчина.

У підсумку воїну не вдалося домовитися про те, аби його впустили всередину. На сторінці закладу в Instagram обурені українці, зокрема й військові, залишають гнівні відгуки. Люди вражені, що заклад, який працює завдяки жертві українських воїнів, відмовляється пустити одного з них на каву. Також користувачам мережі дивна позиція, що військовий може злякати дітей.

Зазначимо, що на сторінці закладу кажуть, що це найбільший басейн у Запоріжжі. Нагадаємо, що ставленням до військових вразила львівська блогерка, яка принизила ЗСУ на своїй сторінці. Сталося це після скандалу з російською музикою у центрі Львова і дівчина стала на захист російської культури.

Також дивний випадок стався у Києві. Військовий у відпустці сидів з дружиною та собакою на лавці у дворі будинку, коли до них підійшла пенсіонерка та почала вимагати покинути лавку. Коли чоловік представився воїном ЗСУ та почала зневажливо з ним спілкуватися.