"Жадные бизнесмены не знают границ хайпа": в сети возмутились столу "Азовстали" в кафе в центре Киева

Попытки поставить в один ряд "Криевку" и "Азовсталь" вызывает полное неприятие у украинцев

Похоже, история с известным певцом Потапом, который решил "похайпиться" на популярной в обществе теме волонтерства, ничему не научила других "хайпожеров".

Об одном из подобных примеров рассказал пользователь Сети Vsevolod Polishchuk.

"В Киеве открылось новое заведение. Увидев фото, я пр..фигел, но решил не делать поспешных выводов и прочитать, что же стоит за этим. Но на словах "пока вы будете наслаждаться котлетой по-киевски" таки выпало в осадок. Надеюсь, что история там тянет за собой мощную помощь ВСУ и безумный проект, чтобы вытащить всех "стальных" из плена. Иначе это треш какой-то ", — пишет он на своей странице в "Фейсбуке".

Впоследствии, "дочитав" материалы, пользователь добавил, что идея похожа на определенный концепт, но пока "немного рано для этого уровня осмысления темы".

Под постом Владимира разгорелась целая дискуссия, участники которой пытались установить истину относительно того, сравним ли новый концепт с легендарной львовской "Крийивкой", ведь в обоих случаях это – примеры мужества украинских героев.

В результате участники пришли к выводу: "Крийивка" – это обобщенный термин, символ движения в целом. А "Азовсталь" — героическое и трагическое событие, которое еще даже не закончилось для участников героического сопротивления.

"У моего товарища родной брат до сих пор в гробу. Ну давайте пойдем котлетку сожрем по этому поводу?" – пишет пользовательница.

В результате участники дискуссии пользователи пришли к согласию, что подобные попытки заработать на острых темах – неуместны. Возможно, лет через сто, это будет считаться чем-то вроде аттракциона, но не сейчас, когда в душах многих людей существует боль, вызванная недавними событиями.

Видимо, следя за ходом дискуссии, авторы "концепта" написали, что все это пока на уровне идеи, и никто не собирается оставлять замысел в таком виде.

Но "извинения" не смогли убедить украинцев.

"Даже если они будут отдавать на ВСУ все деньги – это ужас", "Го..но маркетологи, снова и снова хайуют", "Мне вот очень, очень, очень больно от этого фото. Видела вчера и не смогла бы сесть за этот стол. Это какой-то безумный уровень боли, если честно, хотя замысел, возможно, очень искренний", "Пока кто-то жрет, другой голодает в плену", "Слово "пошлость" на украинский не переводится, но заоблачной безвкусицы явления есть", "Очень огорчает когда сейчас в сфере food&drinks хайпируют на всем что только возможно связано с войной. В сфере кофе и кофеен пока это тоже очень актуально к сожалению», — уверены пользователи.

"Просто скотство", — резюмировала дискуссию одна из читательниц.

Остается надеяться, что организаторы кафе сделают правильные выводы из скандала (если они, конечно, не намеренно приложили усилия для того, чтобы привлечь скандалом внимание к своему заведению).

Напомним, что к хайпу иногда прибегают и известные в Украине люди.